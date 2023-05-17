駕訓班上一半教練就消失？網曝「正常」：開上安全島人就來了

想要開車上路，上駕訓班是必經之路，不過近日有網友在PTT好奇發問「駕訓班教練一半消失是不是常態？」引發熱烈討論，網友也笑稱：「這代表你是好學生」、「男的放生，女的看臉」。

網友發文寫道，自己花了1萬7000元報名五月份平日的駕訓班，第一次上課教練就稱讚他車開得不錯，還在一旁開心地吹口哨，自己也學得很開心。只不過，從第二堂課起，教練就開始「消失」，一直到現在第四堂課，教練上課到一半人就不見，下課很久了也沒有要回來的跡象。原PO補充，這個時段應該只有他一個學生而已，也不知道教練到底能上哪兒去。

貼文獲得鄉民熱烈回應，不少人分享自己的相同經歷：「練一圈之後教練就消失到考試才出現」、「第一堂課教完後人就不見了」、「男的放生，女的看臉」。

鄉民指出，場地考試本來就很簡單，不需要教練一直提點：「駕訓班場地就跟手遊新手任務一樣，有啥好指導的」、「師父領進門，修行在個人」、「駕訓班的場地都設計好的，沒啥好學的，實際上路才能感受到垃圾道路設計」。

網友也認為，被教練「放生」其實就代表開車技術沒問題：「表示你是好學生，技術爛的人教練才會緊迫盯人怕你去A到教練車」、「你往安全島一開就有人了，沒人你再打R檔踩油門」、「有天我開上安全島後教練就回來陪練了，你可以試試」。