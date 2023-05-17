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天使紅蝦不好吃餐廳卻大推？他怨「肉質軟爛、寧吃白蝦」 老饕揭吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，「天使紅蝦根本不好吃」，並認為白蝦比較好吃，於是想問問大家，「怎麼各大餐飲都那麼流行？」。示意圖。記者陳睿中/攝影
有網友表示，「天使紅蝦根本不好吃」，並認為白蝦比較好吃，於是想問問大家，「怎麼各大餐飲都那麼流行？」。示意圖。記者陳睿中/攝影

不少吃到飽餐廳、火鍋店都會提供高級海鮮，讓客人加價食用，但有網友卻表示，「天使紅蝦根本不好吃」，並認為白蝦比較好吃，於是想問問大家，「怎麼各大餐飲都那麼流行？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，很多火鍋店、烤肉店及吃到飽到達一定的金額後，就會提供更高級的食材，其中就有天使紅蝦，但他認為天使紅蝦的肉很軟爛、味道也不太行，「根本不好吃啊」，並認為白蝦還比較美味，於是好奇，「為何各大餐飲都這麼流行？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「因為都是冷凍好幾個月的爛肉」、「噱頭」、「真的難吃」、「天使紅蝦就沒人要吃的蝦…」、「就是沒人要吃才取這名字騙人的阿」、「肉質軟爛」、「去吃到飽，看到有人拿一堆就覺得好笑」、「本來就不好吃，取個很潮的名字賣便宜蝦」、「真的是不好吃，寧可吃白蝦」、「就算一樣新鮮，深水棲息的天使紅蝦肉質還是比不上淺水的蝦類，更別提台灣吃到的都嘛船凍好幾個月了，口感更差」、「吃白蝦，天使紅只是好看，根本超難吃」。

有網友則認為，天使紅蝦要生吃口感才會好，「蝦蟹好不好吃的重點從來不是品種，而是新鮮度」、「天使紅蝦要好吃是要生食，問題在台灣的新鮮度」、「天使紅蝦只有高級餐廳生食級還可以，那種燒烤火鍋的都是凍不知道多久了」、「生食級的還不錯啦」、「不會吃別丟臉了，不能水煮，適合生吃或者冷凍直接上火烤」、「冰太久或是熟凍退冰再冷凍的，不管甚麼蝦都會變難吃。好吃的紅蝦風味濃郁，一隻堪比一堆草蝦」。

吃到飽 海鮮 蝦子

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