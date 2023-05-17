行人地獄！女童站斑馬線「等52秒過不了馬路、45部汽機車不禮讓」全網憤怒

台南市本月8日在北區忠義路、成功路口發生的嚴重車禍，一名3歲女童和母親過斑馬線時，遭未禮讓行人、高速左轉的休旅車撞上，3歲女童身亡，母親被輾入車底受傷，引發全國重視。警方本月起開始針對車輛不禮讓人士進行大執法，罰鍰最高額3,600元。而日前台中一名女童走斑馬線等待過馬路時，「等了52秒、共經過了45部汽機車」，始終沒有車輛停下禮讓行人，讓網友感嘆：「台灣人需要再一個小妹妹教育社會？」

YouTube頻道「王男の交通日常」近日PO出行車紀錄器畫面，在台中西屯區西屯路與宏恩三巷路口，一名想過馬路的女童站上斑馬線，足足等了52秒，經過了45部汽機車，都沒有車輛停下禮讓行人。讓該名YouTuber氣得直接在螢幕標題寫下「台灣人需要再一個小妹妹教育社會？」

該名YouTuber為了禮讓這位女童，停在路口附近，卻遭到停在後方的車輛還不斷按喇叭催促、重機拉轉挑釁，讓他相當無奈。最後，女童趁沒車時快步向前，該名YouTuber看見女童過馬路才安心起步離開，可是對向車道車子仍然未見因女童正在過馬路而停止，讓女童過馬路就像過虎口一般，相當危險，也讓該名YouTuber氣得直接在螢幕標題寫下「台灣人需要再一個小妹妹教育社會？」

行車記錄器畫面曝光之後，引發網友憤怒，痛批「短短一分鐘，體現了台灣文化：1.違停、2.不禮讓行人、3.亂按喇叭、4.重機拉轉」、「沒有紅綠燈的地方斑馬線形同虛設」、「再十個也沒用啦，別人的孩子死不完」。