Crocodile鱷魚牌是老人品牌？網指一單品超老氣：中老年人超愛穿

image source: FB／Crocodile

文／蔡瓅萱

每個人在穿搭風格、品項、品牌上都有自己的偏好及選擇，不同品牌給人的印象也完全不同。有的品牌能傳達青春活潑的感覺，也有的品牌塑造出的是沉穩內斂的形象。不過近期有網友點名知名的「鱷魚牌」Crocodile是「老人牌子」，引來許多人留言討論。

老人才用鱷魚牌？伯伯舅舅超常穿！

一名網友在PTT發文，表示自己最近看上一款鱷魚牌（Crocodile）的皮夾，與朋友分享之後居然被質疑鱷魚牌是老人在用的牌子。朋友表示雖然鱷魚牌有細分為Crocodile和Lacoste，但在他的印象中不管是哪一個牌子都有很多中老年人受眾，「在他的印象裡很多中老年人都會穿POLO衫，左胸口有一隻鱷魚。經他這麼一說我也有些印象了，我印象我小時候過過節時，我伯伯舅舅有點社會成就的都穿胸口有鱷魚的POLO衫，那些親戚現在也都6、70歲了。」

▲網友發文詢問「鱷魚牌是不是老人的牌子」？

image source: 翻攝自PTT

朋友的反饋讓該名網友開始疑惑「鱷魚牌」是否真的是老人的牌子，貼文也引來許多網友留言回應，不少人覺得雖然Crocodile的皮夾並不老氣，但這個品牌本身確實給人較老的印象，「Crocodile皮夾幾乎都基本款吧？哪有分年輕老人？但這個牌子真的就給老人用印象」、「印象中老一輩互相送禮也會送鱷魚牌的POLO衫」、「那已經LKK了」。

老氣元凶是它！都是「POLO衫」惹的禍？

鱷魚牌之所以會給人「老氣」、「都是老人在用」的印象，原因或許和他的經典商品「POLO」衫有關，因為POLO衫本身往往就給人老氣的感覺，先前網友也曾有過類似的相關討論。此外，也有人覺得這個牌子之所以比較多老人使用，主要是因為商品價格高，因此需要有一定的經濟能力才能負擔，「Lacoste是主打運動風，之所以老人多可能是因為它很貴。」





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