快訊

澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

登陸被捕！「富察」案逾50天 國台辦：已安排其妻子於上海通話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Crocodile鱷魚牌是老人品牌？網指一單品超老氣：中老年人超愛穿

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／Crocodile

文／蔡瓅萱

每個人在穿搭風格、品項、品牌上都有自己的偏好及選擇，不同品牌給人的印象也完全不同。有的品牌能傳達青春活潑的感覺，也有的品牌塑造出的是沉穩內斂的形象。不過近期有網友點名知名的「鱷魚牌」Crocodile是「老人牌子」，引來許多人留言討論。

老人才用鱷魚牌？伯伯舅舅超常穿！

一名網友在PTT發文，表示自己最近看上一款鱷魚牌（Crocodile）的皮夾，與朋友分享之後居然被質疑鱷魚牌是老人在用的牌子。朋友表示雖然鱷魚牌有細分為Crocodile和Lacoste，但在他的印象中不管是哪一個牌子都有很多中老年人受眾，「在他的印象裡很多中老年人都會穿POLO衫，左胸口有一隻鱷魚。經他這麼一說我也有些印象了，我印象我小時候過過節時，我伯伯舅舅有點社會成就的都穿胸口有鱷魚的POLO衫，那些親戚現在也都6、70歲了。」

網友發文詢問「鱷魚牌是不是老人的牌子」

▲網友發文詢問「鱷魚牌是不是老人的牌子」？

image source: 翻攝自PTT

朋友的反饋讓該名網友開始疑惑「鱷魚牌」是否真的是老人的牌子，貼文也引來許多網友留言回應，不少人覺得雖然Crocodile的皮夾並不老氣，但這個品牌本身確實給人較老的印象，「Crocodile皮夾幾乎都基本款吧？哪有分年輕老人？但這個牌子真的就給老人用印象」、「印象中老一輩互相送禮也會送鱷魚牌的POLO衫」、「那已經LKK了」。

老氣元凶是它！都是「POLO衫」惹的禍？

鱷魚牌之所以會給人「老氣」、「都是老人在用」的印象，原因或許和他的經典商品「POLO」衫有關，因為POLO衫本身往往就給人老氣的感覺，先前網友也曾有過類似的相關討論。此外，也有人覺得這個牌子之所以比較多老人使用，主要是因為商品價格高，因此需要有一定的經濟能力才能負擔，「Lacoste是主打運動風，之所以老人多可能是因為它很貴。」


延伸閱讀

只有中老年人在穿？網指這件衣服超老氣：領子立起來就是合格的老人

一度成「國民書包」JanSport驚傳結束代理！網淚：又一個回憶沒了

不是Nike和adidas？熱門關鍵字曝光　「最頂的跑步鞋」網友狂指2品牌：穿起來超舒服

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

鱷魚 品牌

延伸閱讀

3豹享用大餐！「8+9巨鱷」帶小弟來蹭飯狂挑釁 1動作結局驚天逆轉逃光了

釣魚釀悲劇…澳洲男子一陣大叫後失蹤 2天後在大鱷魚胃裡發現遺體

影／南投又傳鱷魚出沒！40公分長眼鏡鱷被捕落網

闖香港村屋 2米長野生鱷魚被活逮 走私來的？

相關新聞

天使紅蝦不好吃餐廳卻大推？他怨「肉質軟爛、寧吃白蝦」 老饕揭吃法

不少吃到飽餐廳、火鍋店都會提供高級海鮮，讓客人加價食用，但有網友卻表示，「天使紅蝦根本不好吃」，並認為白蝦比較好吃，於是想問問大家，「怎麼各大餐飲都那麼流行？」。

Crocodile鱷魚牌是老人品牌？網指一單品超老氣：中老年人超愛穿

每個人在穿搭風格、品項、品牌上都有自己的偏好及選擇，不同品牌給人的印象也完全不同。有的品牌能傳達青春活潑的感覺，也有的品牌塑造出的是沉穩內斂的形象。不過近期有網友點名知名的「鱷魚牌」Crocodile是「老人牌子」，引來許多人留言討論。

醫師遇蹭飯女被嗆「死窮鬼300都付不起」 他一招反制全網讚：幹得漂亮

一名醫生在Dcard分享自己的約會經驗，日前與一名女子見面吃飯，可在結帳的時候，女子不願付錢，醫師果斷報警處理，成功擊退這名「蹭飯女」，事後該名女子還嗆原PO「死窮鬼連300元都付不起。」

前男友分手10年突過世 兄傳訊哭窮沒錢買塔位「求資助30萬」

有網友表示，已經與高中時交往的男友十年沒有聯絡了，但是前幾天卻突然收到男友哥哥的訊息，表示前男友已經去世，希望可以幫忙資助買塔位，讓原PO頓時無言。

腳傷請外送員送上樓卻遭嗆「都不出門」 她哭：沒收到餐卻要付錢

現在外送平台方便，民眾只要在家用手機點餐，即可以有熱騰騰的美食送上門。不過日前有人妻抱怨，她腳受傷所以請外送員送上樓，而且家裡有電梯，只需要搭乘電梯就可以送餐，卻被外送員嗆「妳家裡都沒人了嗎？妳都不用出門嗎？」最後外送員請她棄單，餐點也沒有留下，外送平台卻要求她支付費用。

穿比基尼被偷拍妹子崩潰「全程拍我屁股」 網嘆：真的很多猴子

天氣越來越熱，許多女生都會穿著比基尼到海邊戲水。然而，一名女網友PO文表示，日前和朋友到澎湖海灘玩水上活動，不料遇到4個男生拿起手機偷拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦