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醫師遇蹭飯女被嗆「死窮鬼300都付不起」 他一招反制全網讚：幹得漂亮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名醫師與女子見面吃飯，結帳的時候女子不願付錢，醫師表示要報警處理，讓女子知難而退。圖為示意圖。圖／ingimage
一名醫師與女子見面吃飯，結帳的時候女子不願付錢，醫師表示要報警處理，讓女子知難而退。圖為示意圖。圖／ingimage

初次約會若對方不出錢怎麼辦？這名醫師手段太狠了，直接讓蹭飯女知難而退！一名醫生在Dcard以「遇到蹭飯女 我直接讓店員報警」分享自己的約會經驗，他與一名女子見面吃飯，結帳的時候女子不願付錢，醫師果斷報警處理，成功擊退這名「蹭飯女」，事後該名女子還嗆原PO「死窮鬼連300元都付不起。」

原PO表示，當天與該女子吃完飯之後，打算各付各的。結果女子卻稱自己沒帶錢，且出門吃飯都是男生付錢，「你是醫生欸，就幫我付一下！」原PO當場拒絕，並質疑該女子習慣性不付錢，不斷找人蹭飯。女子卻說「男生要付錢才表示有誠意吧？」原PO文當機立斷向店員地表示「她不付錢就報警吧」，成功讓蹭飯女知難而退，掏出手機用LINE PAY付錢。

原PO貼出聊天紀錄截圖。翻攝／Dcard
原PO貼出聊天紀錄截圖。翻攝／Dcard

沒想到事後，該名女子還傳簡訊罵原PO，「以為你是醫生還以為很有錢，結果連請客都付不出來，讓我丟臉，讓店員以為我是乞丐，勸你沒錢不要約女生啦！」原PO選擇直接將蹭飯女封鎖。

貼文曝光後吸引大量網友留言，表示這個蹭飯女吃相也太難看，無法理解這種心態，蹭飯都不覺得不好意思，並且讚揚原PO的處理方式「太帥了！給你一個讚」、「幹得漂亮！憑什麼第一次見面就要請吃飯？」、「好爽喔就是要教訓這種女生」、「看完好爽喔」、「請容我叫你一聲哥，我之前遇到一堆蹭飯女我都沒想到可以這樣處理」、「看個文章居然可以身心舒暢」。

Dcard 兩性關係

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