穿比基尼被偷拍妹子崩潰「全程拍我屁股」 網嘆：真的很多猴子

天氣越來越熱，許多女生都會穿著比基尼到海邊戲水。然而，一名女網友PO文表示，日前和朋友到澎湖海灘玩水上活動，不料遇到4個男生拿起手機偷拍她的屁股，讓她崩潰直呼「我在海邊穿比基尼有什麼錯？為什麼要被這樣間接性騷擾？」掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard》發文表示，和朋友一起去澎湖海灘玩水上活動，沒想到脫掉罩衫後，就有4個男生走到她面前，並大聲嬉笑說「我在自拍喔」，原PO原本不以為意，沒想到對方全程拿著手機偷拍她的屁股，「甚至我直接看著他一直在拍，但他一直假裝滑手機心虛的左顧右看」，直到行程結束，對方才停止偷拍。

原PO透露，本來心裡想會不會是她穿得太暴露、身體露太多，「但是我在海邊穿比基尼有什麼錯？為什麼要被這樣間接性騷擾？我不知道其他女生怎麼想這件事情，想聽聽大家的想法，這件事讓我有點受傷不太敢穿了」。

貼文一出，網友紛紛回應「上次我去宜蘭外澳也是，一堆8+9本來都在聊天，看到我把罩衫脫掉一直看一直經過就算了，手機還拿起來往我這邊照，不知道是在照風景還是偷拍我，真的滿不舒服的」、「真的很多猴子，上次穿比基尼去玩也是被拍爆」、「不敢在台灣穿比基尼的原因，除了很多人愛當場評論身材外，還很多偷拍狂」、「直接報警抓現行犯」。