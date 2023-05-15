腳傷請外送員送上樓卻遭嗆「都不出門」 她哭：沒收到餐卻要付錢

現在外送平台方便，民眾只要在家用手機點餐，即可以有熱騰騰的美食送上門。不過日前有人妻抱怨，她腳受傷所以請外送員送上樓，而且家裡有電梯，只需要搭乘電梯就可以送餐，卻被外送員嗆「妳家裡都沒人了嗎？妳都不用出門嗎？」最後外送員請她棄單，餐點也沒有留下，外送平台卻要求她支付費用。

一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她一開始就有在外送訂單註記「電梯三樓左轉，錢在綠色鞋櫃上，不要按門鈴，飲料放地上也沒關係，謝謝你」，沒想到外送員看到要送上樓，回應「請妳自己過來取餐」，原PO解釋「我腳受傷」，外送員又回「那妳家裡都沒有人了嗎？」她又回外送員「小孩睡覺，老公不在」。

這時外送員竟回「那妳都不用出門喔？妳自己下來取餐吧」，在原PO請外送員棄單時，對方又回「妳自己棄單」，讓原PO氣得上網表示「外送員如果不想做就離職，我一開始就寫要送上樓了，到底要怎樣？小孩在睡覺，不然我幹嘛叫外送，感覺超差的！」

文末，她表示「我最後一拐一拐下去拿餐，擔心自己孩子獨自在家，結果外送員沒有把餐點留下，我當時在外送平台選擇現金付款，所以系統直接顯示我賒帳，還要我付錢，而且餐點直接被外送員帶走」。

文章曝光後，引發網友譁然，「不要叫外送了，找朋友幫忙送吧」、「居然這樣強迫付費」、「樹大必有枯枝，人多必有白痴，這種就是檢舉他，然後聯絡客服，這筆錢應該不用付」、「這外送也是低能兒，上樓就有錢拿卻放棄，要跑下一單，為了自尊嗎？」、「現在很多外送員很大牌，嫌錢少又不換工作，外送平台建議送上樓但不強制，就一堆人不送上樓了」、「這種乾脆找消保官申訴」、「妳直接以該筆訂單回報客服，記得截圖放上去，他們很快就退妳錢，記得強調外送員的態度」。