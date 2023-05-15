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網譏台灣像「第三世界國家」太扯？他怒揭上一輩只工作5年、免貸款直接買房

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣物價、房價雙漲，讓年輕人苦喊吃不消。示意圖／報系資料照
台灣物價、房價雙漲，讓年輕人苦喊吃不消。示意圖／報系資料照

台灣年輕人苦喊房價高、物價飆，但近日一名30多歲、旅居海外近10年的網友表示時隔多年返台探親時，發現台灣的基礎建設及科技業薪資都有明顯成長，且台灣的同儕朋友也都穩定向上發展，也都看到他們靠自己的力量買房了。不過，對比網路上消極負面的言論，時常讓人以為「台灣是第三世界國家」。

這名30多歲的網友在PTT上拋出疑問「台灣人真的過得越來越苦嗎？」在他旅居海外近10年的時間當中，他在去年時隔4年返台探親時發現，台灣基礎建設有巨大成長，不論是軟體或硬體設施都有明顯進度，且觀察到台灣科技業薪資水平可能只輸給美國。此外，他透過社群軟體也發現高中大學的同儕朋友們都穩定地向上發展，「基本上沒幾個混得太差」，同齡層當中也不乏靠自己買房背房貸達成買房成就的人。

上述現象也不禁令他感到疑惑，難道真實情況與網路世界之間的差異如此之大？他也納悶或許是他自己的同溫層與一般網友有所不同，「其實大部分台灣人正處於水深火熱，有一餐沒一餐的過活？」

這番言論激起PTT鄉民議論，有一名自稱也是旅居美國16年的台灣網友則回文表示，唯一同意的只有鄉民常講的「不要只看高樓」，其他行人安全、電力供應基建、公車站牌候車處、騎樓與停車場安排、公園綠地規劃、空氣污染控制等，基本都不是太好；他也提到科技業不是只看薪資，「新創現在完全被中、韓、新加坡海放」。

對於原PO所謂發現同儕都靠自己的力量買房背房貸，這名網友則認為「你有想過同背景的老前輩們，在1990年代中期，可能是工作5年就可以直接不用貸款買下同樣大小的一戶公寓？」反觀現在年輕人要辛苦扛20年（房貸），才能做到前輩們過去4、5年就能達到的目標。

這名網友也直言不確定大部分的台灣人是否都有一餐沒一餐，但這種時候還以為台灣歌舞昇平、豐衣足食的話，恐怕有點太不食人間煙火了，他也感嘆「不太想一直貶抑台灣，但是盲目樂觀下去，對台灣沒什麼好處」。

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