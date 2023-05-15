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阿姨站15層樓窗外淡定擦玻璃 眼尖網友一看嚇壞：這在板橋！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子站15層樓高窗外擦玻璃，危險畫面讓網友們看了心驚膽顫。圖／取自爆廢公社
一名女子站15層樓高窗外擦玻璃，危險畫面讓網友們看了心驚膽顫。圖／取自爆廢公社

台灣常見許多高樓住宅，若要打掃高樓窗戶必須得仰賴專業人員或科技產品，以免發生危險。不過，近日有網友意外發現住在約15層樓高的住戶竟在毫無防護設備的狀況下，站在戶外擦拭窗外玻璃，畫面讓許多人看得膽戰心驚，更有眼尖網友發現該處疑似是位於新北市板橋的一處高樓住宅。

這名網友在臉書社團「爆廢公社發文表示，住家對面一棟高樓出現一名女子，站在約15層樓高的窗外擦玻璃，驚險畫面讓網友看了直冒冷汗。

從影片可見，原PO畫面顯示對面高樓窗外站著一名女子，她正拿著清潔用品在清潔窗戶外側，但仔細看卻發現該女子似乎未穿戴安全設備，這不禁令原PO驚呼「愛房子前也要注意安全啊，阿姨肯定沒有滑倒過，真勇敢⋯」。

影片曝光後，引來近千名網友留言，大家也都被危險畫面嚇壞了，紛紛表示「夭壽！心臟真大顆」、「阿姨⋯擦窗戶我們有更科技的方式」、「不要命？」，也有人呼籲，「至少綁幾條繩子在身上吧，起碼安全一點啦」、「社區管委會最好趕快勸導，出事就真的大條」、「不是有很多擦玻璃神器的東西，為何要讓自己在這麼危險的地方擦窗戶，別以為自己很安全」。

其中，也有眼尖網友發現該棟大樓疑似位於新北市板橋區，屋齡約13年，近年每坪成交價平均落在45至50萬。

爆廢公社

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