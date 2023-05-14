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上廁所被偷拍！女調監視器驚見「國小女童犯案」 對方阿嬤：就是開玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友自爆遇到上廁所偷拍事件，而偷拍者竟然是國小女童。 圖／擷自Dcard
有女網友自爆遇到上廁所偷拍事件，而偷拍者竟然是國小女童。 圖／擷自Dcard

「我在廁所被偷拍！對象竟然是國小生？」，一名咖啡廳女員工發文表示，近日上廁所發現被人從門縫底下偷拍，她當場嚇壞拿出手機存證，事後在主管、同事陪同下調監視器，發現偷拍者竟然是一名國小女童，對方阿嬤更稱「小孩好奇心啦！」、「就是開玩笑」，令該名女員工看傻眼，貼文曝光後，在Dcard引發熱烈討論。

原PO發文表示，最近她上廁所碰到一起偷拍事件，她在廁所時，發現有人拿手機從門縫底下偷拍，她連忙拿出手機錄影存證。離開廁所後，馬上向咖啡廳主管、同事反應，眾人調閱監視器，才發現是4位小女孩犯案。

接著原PO在同事陪同下，向女童母親討說法，「我們拿著畫面給媽媽看那四位小女生所做的行為，媽媽臉色一變大暴怒地問『是誰做的！』」。此時一名最年幼、目前就讀國小的女童開始痛哭，承認是她偷拍的，也稱是受到其他3位姐姐指使，並向原PO致歉，也說已將照片從手機相簿刪除。

原PO表示，她沒有感受到指使者的歉意，那3位就讀國中的姐姐就讓妹妹獨自承擔一切，「那事不關己的態度，一句道歉都沒有，從未想過自己就是始作俑者時，妳們不丟臉，丟臉羞愧的是你們的父母，我超想說這句話的！」

過程中女童媽媽不停地道歉，女童阿嬤在一旁為孫女講話，「小孩好奇心啦！」、「就是開玩笑」、「她是被慫恿的」。原PO也表示，因為當下她急著回去上班，面對女童媽媽道歉，只能接受說「沒關係」、「沒事」，最後沒選擇報警，讓整起事件草草收場、不了了之。

原PO事後回憶這起事件，坦言草草了事的作法好像不恰當，也不知道女童家長是否有好好教育孩子，「我更想說的是孩子的教育真的不能等，有錯誤應該立刻糾正，倡導對的做法，而不是包庇自己的小孩，更不是打罵孩子，當父母親的更應該要去分析小孩的行為吧」。

該貼文掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「我會想去踩手機欸，那群小孩真的很不ok」、「老一輩阿嬤這種教育和溺愛的心態。難怪不少隔代教養出一堆社會問題」、「現在小孩太早接觸手機，常被網路一些奇怪的資訊影響，這事情是應該受到重視的」、「真的覺得應該要報警處理，為的是給他們終生難忘的經驗，避免以後再犯…」。

偷拍 咖啡廳 監視器 Dcard

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