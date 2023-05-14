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外國男夜晚散步被跟蹤「憂台灣治安」 網秒猜地點：很有名

聯合新聞網／ 聯合新聞網
近日一名國外男網友在美國論壇Reddit發文指出，自己夜晚在台北某公園散步時遇到的「奇怪經歷」。示意圖／ingimage
近日一名國外男網友在美國論壇Reddit發文指出，自己夜晚在台北某公園散步時遇到的「奇怪經歷」。示意圖／ingimage

台灣治安享譽國際，不過近日卻有一名外籍男網友在美國論壇Reddit發文指出，自己夜晚在台北某公園散步時遇到的「奇怪經歷」，沒想到貼文曝光後，有網友就馬上猜到是哪座公園。

原PO指出，他在台北待了大約兩個月，多數情況下，這裡的治安比他的國家安全得多，也很享受在這裡的生活。不過他話鋒一轉，提到自己在公園散步首次遇到奇怪的經歷，讓他對在台灣生活的安全感到擔心。

原PO表示，當時他在公園散步，邊走邊用手機看影片，突然看到前方有三名男子藏在大樹後，其中兩個人靠得很近，正在交談，原PO見狀後也立刻避開，沒想到那三人中的其中一人卻跟著他走一段路，甚至越走越近，貼近原PO。

原PO察覺對方明顯有某些企圖，也不得不放下手機，但當時天太黑，看不清對方的衣著，最後只是揮揮手把男子趕走，並朝反方向離開，男子又持續跟蹤數秒後，才停下來遠遠看著原PO走遠。

原PO強調，他當然不相信任何國家是完全安全的，但也好奇自己到底目睹了什麼，因為那三名男子一開始顯然是躲在樹後面。

對此，底下許多網友紛紛猜測地點，「你是不是在228公園？那個公園是同志的聚集地，也許他們是想約炮」，原PO也回應「是的哈哈」；還有人表示，「我以前住在附近，晚上也去過公園，百分百會有男生在那裡尋愛」、「他可能只是喝醉了，想問你是否可以用英語輔導他的侄女」、「因為你拿著手機，他們可能以為你在拍攝」。

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