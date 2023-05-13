台北恐怖故事？外國人夜晚散步遭怪男緊跟 網秒猜中地點「很有名」

與國外相比，台灣治安相較好，調查更指出，全球142個國家地區中，台灣的安全指數名列第3。然而，有外國人分享來台經驗，表示在台北的生活雖然多數時候很安全，但還是會遇到奇怪的人，並道出自己的經歷。

一名外國人在Reddit發文，表示來台之前得知台灣的犯罪率很低，來台北已待了約2個月，「我覺得比我的國家安全很多，到目前為止我很享受在這裡的生活」，原PO並說自己晚上也會在戶外活動，「在附近走來走去，就像什麼都不會發生一樣」。

原PO接著話鋒一轉，說起最近的經歷，表示是自己來台後「第一次感到擔心」。原PO說他晚上到公園散步，走在人行道上，邊走邊用手機看影片，經過一處有長椅的地方後，看到有3個男子藏在附近的大樹後方，其中2人靠得很近，正在交談。

原PO表示，看到那3人時，自己刻意想避開，離了數公尺遠。沒想到，其中1人突然跟著原PO走了一段路，隨後更徑直朝原PO走來，「他靠得非常近，讓我不得不放下手機」。「他明顯看起來並不友善」，原PO說道，「但天太黑，我也看不清楚他的穿著」，幸好對方沒有什麼舉動，「也沒有任何交談，我就揮揮手然後走掉了」。

原PO說最終沒有前往最初想去的地方，而是朝相反方向走，該名男子則持續跟蹤約10秒鐘，最後停下來遠遠地看著原PO。原PO強調自己身材魁梧，如果發生什麼事絕對可以自保，但他選擇避免衝突。原PO也好奇詢問，自己無意中究竟「目睹了什麼」、「他們顯然是想躲在樹後」。

文章一出，有網友留言猜測地點，「你是不是在228公園？那個公園是同志的聚集地，也許他們是想約炮」。原PO則回覆「是的哈哈」，其他網友則紛紛寫道「對方肯定是想約炮，男人們，晚上不要獨自去公園」、「我以前住在附近，晚上也去過公園，百分百會有男生在那裡（228公園）尋愛」、「台灣人都知道那裡是同志約炮的地方」。

有些網友則提醒原PO，「在大城市還是要多注意周遭環境」、「晚上要盡量在亮的地方行走」、「哪個國家都一樣，都會有瘋狂的人，而外國人總會引起一些注意」。另有網友提出其他原因，「他們可能在販毒，跟蹤你的那個人是為了恐嚇你，確保你不會回來」、「因為你拿著手機，他們可能以為你在拍攝」。