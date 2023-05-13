快訊

北市信義區天坑至少影響5戶民宅 住戶一度受困1老婦預防性送醫

小甜甜道歉了！ 承認當下完全失去理智「為回擊而說謊」

PLG／林書豪18分、6助攻 鋼鐵人明與夢想家對決搶門票

台北恐怖故事？外國人夜晚散步遭怪男緊跟 網秒猜中地點「很有名」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外國人發文分享自己來台後的恐怖經歷。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
一名外國人發文分享自己來台後的恐怖經歷。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

與國外相比，台灣治安相較好，調查更指出，全球142個國家地區中，台灣的安全指數名列第3。然而，有外國人分享來台經驗，表示在台北的生活雖然多數時候很安全，但還是會遇到奇怪的人，並道出自己的經歷。

一名外國人在Reddit發文，表示來台之前得知台灣的犯罪率很低，來台北已待了約2個月，「我覺得比我的國家安全很多，到目前為止我很享受在這裡的生活」，原PO並說自己晚上也會在戶外活動，「在附近走來走去，就像什麼都不會發生一樣」。

原PO接著話鋒一轉，說起最近的經歷，表示是自己來台後「第一次感到擔心」。原PO說他晚上到公園散步，走在人行道上，邊走邊用手機看影片，經過一處有長椅的地方後，看到有3個男子藏在附近的大樹後方，其中2人靠得很近，正在交談。

原PO表示，看到那3人時，自己刻意想避開，離了數公尺遠。沒想到，其中1人突然跟著原PO走了一段路，隨後更徑直朝原PO走來，「他靠得非常近，讓我不得不放下手機」。「他明顯看起來並不友善」，原PO說道，「但天太黑，我也看不清楚他的穿著」，幸好對方沒有什麼舉動，「也沒有任何交談，我就揮揮手然後走掉了」。

原PO說最終沒有前往最初想去的地方，而是朝相反方向走，該名男子則持續跟蹤約10秒鐘，最後停下來遠遠地看著原PO。原PO強調自己身材魁梧，如果發生什麼事絕對可以自保，但他選擇避免衝突。原PO也好奇詢問，自己無意中究竟「目睹了什麼」、「他們顯然是想躲在樹後」。

文章一出，有網友留言猜測地點，「你是不是在228公園？那個公園是同志的聚集地，也許他們是想約炮」。原PO則回覆「是的哈哈」，其他網友則紛紛寫道「對方肯定是想約炮，男人們，晚上不要獨自去公園」、「我以前住在附近，晚上也去過公園，百分百會有男生在那裡（228公園）尋愛」、「台灣人都知道那裡是同志約炮的地方」。

有些網友則提醒原PO，「在大城市還是要多注意周遭環境」、「晚上要盡量在亮的地方行走」、「哪個國家都一樣，都會有瘋狂的人，而外國人總會引起一些注意」。另有網友提出其他原因，「他們可能在販毒，跟蹤你的那個人是為了恐嚇你，確保你不會回來」、「因為你拿著手機，他們可能以為你在拍攝」。

同志 台灣人 販毒 Reddit 人行道

延伸閱讀

他怨學校「午休規定趴睡」常胃脹氣、手腳發麻 引過來人共鳴

想擺脫行人地獄？高雄「15秒過馬路驚悚片」曝光 網：讓人才是新聞

相關新聞

台北恐怖故事？外國人夜晚散步遭怪男緊跟 網秒猜中地點「很有名」

與國外相比，台灣治安相較好，調查更指出，全球142個國家地區中，台灣的安全指數名列第3。然而，有外國人分享來台經驗，表示在台北的生活雖然多數時候很安全，但還是會遇到奇怪的人，並道出自己的經歷。...

知名正妹YTR被爆「人設翻車」！大量苦主傳訊曝誇張行徑

女星王思佳陷入假包疑雲，被酸「人設翻車」，現在有網友又在Dcard指出，有一位Youtuber也是人是翻車到一個不行，並表示「我在準備用生命給她落井下石」，發文後也引起大量苦主傳訊爆料。

他怨學校「午休規定趴睡」常胃脹氣、手腳發麻 引過來人共鳴

大部分國小至高中的學校，中午有午休時間，有網友回憶學生時期學校強制規定午休只能趴著睡，他認為趴睡容易手腳發麻，胃也會相當不舒服，還有駝背姿勢不良等問題，不解為何要這樣規定...

他拿30元寄信少找1元「該回去問嗎？」 網：郵局不會A錢啦

郵局除了可存匯現金，還能夠寄領信件、包裹，一名網友昨（11）日到郵局寄信，但郵局找給他的金額和收據上面的金額有落差，想回頭詢問又不太好意思，最後只好上網發文詢問大家看法，多數鄉民都覺得應該是找錯了。

台人最大問題是「不介意給人添麻煩」 網嘆：不懂尊重造成行人地獄

近期發生多起重大新聞事件，包括台南汽車駕駛左轉時撞死三歲女童、台中捷運工安事故造成1人罹難等。PTT網友表示，「這段時間的新聞看下來。台灣人最大的問題，就是從不介意給他人帶來困擾麻煩，甚至是危險，家中長輩都是這樣，所以幾十年來素質都沒長進」。其他人直言「行人地獄就是這個心態養成的」。

他買到「紙片排骨」只比50元硬幣厚一點 網嘆回不去：現在薄如蟬翼

原物料漲價，也衝擊庶民美食，就有網友分享自己買到的排骨便當，但主菜排骨的厚度讓他看了傻眼，上網抱怨後引起熱議，也有人感嘆物價高漲，食材越來越小的無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦