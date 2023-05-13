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知名正妹YTR被爆「人設翻車」！大量苦主傳訊曝誇張行徑

聯合新聞網／ 綜合報導
攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG
攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG

女星王思佳陷入假包疑雲，被酸「人設翻車」，現在有網友又在Dcard指出，有一位Youtuber也是人是翻車到一個不行，並表示「我在準備用生命給她落井下石」，發文後也引起大量苦主傳訊爆料。

有名網友在「Dcard」發文說，朋友發了一個攝影師IG限動截圖，內容寫著「大家覺得王思佳人設翻車的同時，還有另一個人設也是翻車到一個不行的Youtuber，我在準備用生命她落井下石」。

該名攝影師的限動還提到，「大家一定要記得我平常有收錢工作脾氣都很好，這女的讓我半夜氣到手握拳發抖，生平第一次被氣到牙起來，剛好我又是沒在怕事的台灣黑熊，我就在等妳跌倒，千萬注意嚕！」

也很多苦主傳訊給該攝影師，攝影師也表示，一開始覺得修這些都沒關係，因為修瘦修暇疵是基本的，重點是，做這行該有的保養要有，不是要我們幫妳後製，處理成妳心目中的芭比娃娃，無限上綱，我那時真的覺得我是一隻準備咬人的可愛吉娃娃。

攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG
攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG

此文一出也引起許多網友揣測，「比起王思佳更想嗑這個瓜」、「看到有人說怎麼不早點說出來，因為大家都要混口飯吃的啊，修了四五天才賺7000，而且粉絲力量有多恐怖，對方又是話語權比較大的KOL ，真的是忍無可忍才講的吧」、「苦主多到可以組球隊，真的發瘋」、「影片都在教怎麼做人，可是在業界卻惡名昭彰，真的好諷刺」。

攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG
攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG

攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG
攝影師在限動曝一名正妹YTR的離譜行徑，網友也瘋猜是誰。 圖／IG

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