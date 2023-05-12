他拿30元寄信少找1元「該回去問嗎？」 網：郵局不會A錢啦

郵局除了可存匯現金，還能夠寄領信件、包裹，一名網友昨（11）日到郵局寄信，但郵局找給他的金額和收據上面的金額有落差，想回頭詢問又不太好意思，最後只好上網發文詢問大家看法，多數鄉民都覺得應該是找錯了。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道，他昨天到郵局去寄掛號信，拿了30元給櫃檯人員，對方找他1塊錢，當下沒有注意到收據上面的金額，回來才發現費用是28元，照理來說應該要找回2元，但不知道為何只拿到1元。

朋友認為有可能是信封的1元，但原PO覺得應該不是，因為信封是他自己準備的，只不過已經離開郵局，若再回去詢問1塊錢的問題會讓他覺得很丟臉，於是只好上網發文問問大家的看法，「那一塊錢是還有可能是什麼費用呢？」

貼文一出，多數人都認為應該是誤會，「找錯了，忙中有錯」、「28就是28，應該是少找了或是放零錢盤上你沒注意到」、「郵局掛號不會A你錢…人家差幾塊錢會晚下班」、「我的經驗是郵局人會講幾元吧，單上面也有，所以第一時間就該有疑問了，到底是他少找了，還是找了你沒拿齊，離櫃了就難說了，只能說他不會故意A錢，為了這一塊錢結帳要多算幾次還晚下班」。