台人最大問題是「不介意給人添麻煩」 網嘆：不懂尊重造成行人地獄

近期發生多起重大新聞事件，包括台南汽車駕駛左轉時撞死三歲女童、台中捷運工安事故造成1人罹難等。PTT網友表示，「這段時間的新聞看下來。台灣人最大的問題，就是從不介意給他人帶來困擾麻煩，甚至是危險，家中長輩都是這樣，所以幾十年來素質都沒長進」。其他人直言「行人地獄就是這個心態養成的」。

一名網友在PTT發文表示，「這段時間的新聞看下來，台灣人最大的問題，就是從不介意給他人帶來困擾麻煩，甚至是危險。路邊違停、隨地臨停，反正我方便就好，你不便你家的事；不讓行人直接快轉，反正我省到時間，賤民行人自己要懂得閃；工程偷工減料省工安，反正我錢有省到，下面捷運的乘客自己要懂得閃；噁台男大媽老頭要逼網紅拍照，反正我有拍到有爽到就好，你覺得不舒服你家的事。奇怪了我九年義務教育沒教過我要這樣對別人啊，不過家裡長輩的確都是這樣就是了，所以過去幾十年台灣素質真的都沒長進就是了？」

其他網友則留言「越來越倒退是真的」、「台灣遍地都是猴子，人算少數」、「不就是沒有道德與不守法嗎？」、「現在講道德守法守規矩的被凹最慘」、「台灣最美的風景，可憐哪」、「農地工廠違建黑心食品都是這樣」、「最諷刺的是居然還好意思笑對岸」、「皇民化運動徹底失敗」。

還有人留言「你第一天認識台灣人？」、「兩岸一家親嘛，素質差不多」、「就是不懂的尊重他人啊，我想幹嘛就幹嘛」、「台灣最美的風景是沒有人」、「交通地獄也是，逼企鵝妹拍照也是」、「我爽到就好」、「只能拿人情味說嘴了」。