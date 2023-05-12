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他買到「紙片排骨」只比50元硬幣厚一點 網嘆回不去：現在薄如蟬翼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己買到「紙片排骨」。圖擷取自「爆怨公社」
一名網友分享自己買到「紙片排骨」。圖擷取自「爆怨公社」

隨著原物料上漲，讓不少店家受到衝擊，只好調漲品項價格，就有網友分享自己買到的排骨便當，但主菜排骨的厚度卻讓他看了傻眼，文章曝光網友們紛紛笑說「完全是貴在廚師的頂級刀工」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」分享自己買的排骨便當，便當菜色其實可以，價錢也算正常，但超薄的排骨厚度讓他看傻眼，直接拿出50元硬幣對比一看，簡直是買到「紙片排骨」，讓他感嘆「我服了」，也好奇到底怎麼樣才能切那麼薄的。

一名網友分享自己買到「紙片排骨」。圖擷取自「爆怨公社」
一名網友分享自己買到「紙片排骨」。圖擷取自「爆怨公社」

文章曝光，紙片排骨也引起網友們討論，「沾粉、炸過還那麼薄~真不簡單老闆以前應該是做木工的！是用木工刨刀用的嗎？」、「你賺到了，這是頂級廚師展現他的刀工」、「這老闆的廚師，是拿生命來敲打這塊肉排嗎」、「正確學名應該叫做粉包豬肉紙」、

不少網友就感嘆與過去相比食材縮水，價格也回不去了，「物價上漲，排骨變肉片」、「我前幾天買一家連鎖便當的滷排骨，也是誇張到變成3分之一塊」、「以前的排骨一片不含麵皮都有0.5-0.8cm，現在排骨根本如蟬翼，麵皮是肉的五六倍厚」。

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