《玫瑰瞳玲眼》劇情超前衛？網友推爆「類戲劇」：驚世又警世

image source: YouTube／TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel

文／蔡瓅萱

還記得《玫瑰瞳鈴眼》嗎？以各種社會案件改編，劇情時而驚悚恐怖，時而挑戰時代底線的單元劇，在當時社會風氣尚屬保守的情況下，這樣的「類戲劇」吸引許多人的目光，許多人都是在小的時候接觸這類單元劇，成為另類的童年回憶。近期便有網友發文討論，《玫瑰瞳鈴眼》以播出的時代而言是不是非常「前衛」，引發熱議。

《玫瑰瞳玲眼》超前衛？網推：「應該推出數位修復版」

一名網友在PTT發文，表示《玫瑰瞳鈴眼》雖然是幾十年前的老單元劇，但卻有許多非常前衛的內容，並提到許多劇情即使放到現在來看也仍然非常吸引人，「以當時台灣的風氣來說，算非常創新了吧？現在看還覺得非常有意思，還有很多梗圖能用。為什麼《玫瑰瞳鈴眼》這麼的前衛？卦？」

▲網友在PTT上討論「《玫瑰瞳玲眼》的劇情很前衛」。

image source: 翻攝自PTT

貼文引來許多網友留言回覆，不少人都表示自己小時候非常喜歡看《玫瑰瞳鈴眼》，也認為裡面的劇情非大膽，「我最愛的戲劇」、「我覺得放到現在其也可以算前衛」、「小時候愛看」、「應該推出數位修復位重新上映」、「裡面的題材現在而不敢拍了」、「好看，都是有名的社會事件」、「現在看還是很好看」、「深夜節目呀，比八點檔好看」。此外，也有不少人提到其他類似的戲劇，如《藍色水玲瓏》、《藍色蜘蛛網》、《台灣變色龍》等等。

社會案件改編具「警世意味」 「類戲劇」越看越上癮

其實這一類的影劇有個專屬的類別名稱，叫做「類戲劇」，為1990年代末開始在台灣流行的電視劇類型。通常是以「單元劇」為形式，劇情多為真人真事、民間傳說或社會案件改編，除了有詳細的事件經過外，最大的特色還有解說劇情的旁白。此外，故事劇情除了懸疑、離奇外，也著重於呈現世事無常、人生的悲歡離合等等，具有警世意味。

除了《玫瑰瞳玲眼》之外，在當時台灣熱門的類戲劇還有《藍色蜘蛛網》、《台灣變色龍》、《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》、《紫色蔓陀羅》、《第一劇場》、《台灣奇案》、《紅色女人花》、《法中情》等等。

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