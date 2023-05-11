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被汙名化？台南交通憾事頻傳 網提「這」佐證： 數據不會說謊、行人地獄是日常

聯合新聞網／ 綜合報導
台南忠義路與成功路口發生死亡車禍，一對母女行走在斑馬線上，卻被轎車「攔腰撞上」。見此，一位網友在PTT上發文詢問「台南交通環境是真的危險，還是被污名化？」記者林伯驊／攝影
台南忠義路與成功路口發生死亡車禍，一對母女行走在斑馬線上，卻被轎車「攔腰撞上」。見此，一位網友在PTT上發文詢問「台南交通環境是真的危險，還是被污名化？」記者林伯驊／攝影

近期台南市再傳一「行人地獄悲歌」，5月8日一對母女行走在斑馬線上，卻遭一位孕婦開車「攔腰撞上」，3歲女童慘倒血泊中身亡，媽媽則重傷住院，引起民眾憤慨。見此，一位網友在PTT上發文詢問「台南交通環境是真的危險，還是被污名化？」，貼文一出，有網友便提出數據佐證，讓其他人直呼「數據不會說謊，行人地獄是日常」。

一位網友在PTT上發文表示，台南最近車禍頻傳，若車禍發生地點在台南，評論區總會開酸台南「交通亂、行人素質差」，讓原PO感到疑惑，直言「台南是不是被污名化了，怎麼會有那麼多負面評價」？

為佐證「台南行人地獄」，有網友在文章底下表示，自己查詢了道安資訊查詢網的「各縣市每十萬人死傷數」數據，發現在過去五年內台南市三次奪冠，一次第二、一次第五，而今年截至2月，台南也「名列前茅」，位居第二。實際查看該網站，可以看到該網友所言屬實，且台南市歷年交通事故死傷人數也逐年增高，光是去年，因交通事故死傷的件數就已來到44685件

根據道安資訊查詢網資料，在111年各縣市每十萬人死傷數中，台南奪下了冠軍。圖／道安資訊查詢網
根據道安資訊查詢網資料，在111年各縣市每十萬人死傷數中，台南奪下了冠軍。圖／道安資訊查詢網
去年台南市因交通事故死傷的件數就已來到44685件。圖／道安資訊查詢網
去年台南市因交通事故死傷的件數就已來到44685件。圖／道安資訊查詢網

見此，其他網友紛紛討論「雖說全台都爛，但有些地區就是特別爛，死傷數據數特別突出，諷刺的是還得金安獎，離譜」、「確實，能得金安獎的肯定是安全到不行」、「真的爛啊，諷刺的是交通部交通局一堆官都是成大交管系出來的」、「數據不會說謊，行人地獄是日常」、「在台南讀書五年的感想就是原來南部交通的規劃超爛，絕對不是汙名化，去台南不要走路，一定要開車，才不會撞輸」、「台南交通真的沒救，我台南人，真要改要十年以上」；更有人提到，4月1日發布的六都市長施政百日的網路好感度調查中，台南市在交通施政好感度榮獲六都第一，現在看來更顯諷刺。

台南 行人地獄 車禍

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