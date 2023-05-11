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企鵝妹環島「他問台灣哪裡怪人最多？」 網點名1縣市：太扯了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓知名實況主「企鵝妹」來台展開徒步環島，途中遇到不少粉絲替她加油打氣，但也有粉絲跟蹤騷擾。 圖擷自企鵝妹IG
南韓知名實況主「企鵝妹」來台展開徒步環島，途中遇到不少粉絲替她加油打氣，但也有粉絲跟蹤騷擾。 圖擷自企鵝妹IG

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）來台展開徒步環島，途中遇到不少粉絲替她加油打氣，但也有粉絲跟蹤騷擾。近日就有一名男網友PO文表示，企鵝妹已經走了台灣好幾個縣市鄉鎮，但似乎在新竹遇到特別多怪人，因此疑惑問道「新竹算是噁男最多的縣市嗎？」掀起網友討論。

該名男網友在PTT八卦版以「新竹是企鵝Jinny途經最噁縣市嗎」為題發文，細數怪人名單，包括「死纏爛打叫企鵝妹去他家教小朋友英文的湖口Jason、跨縣市騷擾的草阿粿阿旺、拍照要求脫帽的台男、英文爛到不行的要Line男、搞到報警的怪人雙煞、以及完全不考慮企鵝妹想吃晚餐心情的宅宅拍照大軍」，讓原PO不禁想問「企鵝妹走了好幾個縣市鄉鎮，新竹算是噁男最多的縣市嗎？」

文章曝光後，立刻引發網友熱議，紛紛回應「目前暫定第一，其他縣市可以挑戰看看」、「有出動警察的，代表有糟糕的怪人」、「新竹怪人是真的不少」、「太扯了，有夠多，拍照地獄」、「不敢出餐廳了，就知道多可怕」、「跟騷法真的有其必要性」。

但也有網友持不同意見，「還沒走完別太快下定論」、「還早，再往南看會如何」、「南部還沒到」、「不敢說 ，目前看起來是一山還有一山高」、「接下來才是挑戰」。

台灣 企鵝妹 新竹 徒步環島 跟蹤騷擾 PTT

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