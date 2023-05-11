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大樓施工好臭他問「還要多久？」電梯變留言板 網笑：小學生吵架

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，大樓內部裝潢施工，有住戶不滿氣味太臭，在木板上留言抱怨。在圖擷自路上觀察學院
網友分享，大樓內部裝潢施工，有住戶不滿氣味太臭，在木板上留言抱怨。在圖擷自路上觀察學院

新大樓交屋後，住戶就會相繼裝潢施工，會有很長一段期間，住戶裝潢施工此起彼落。有網友分享一張照片，只見大樓電梯內貼了木板，有網友寫下「請問施工要多久？」其他住戶也爭相回應，一時熱鬧非凡。

有網友在路上觀察學院分享一張照片，大樓電梯貼了木板，住戶寫下「請問施工要多久？」、「很臭」。也有人回應「我覺得木板蠻香的，敲敲打打好吵ㄛ！」、「施工許可證呢？檢舉！」、「木板太臭」、「吵起來」，還有人呼籲要「心平氣合(和，錯字)」。

網笑翻，「電梯版PTT」、「留言板概念」、「這裡住戶好活潑的感覺」、「整棟大樓沒一個字寫的好看的」、「被當作小吃店簽名牆嗎」、「這裡住戶年齡層偏低喔」、「吵架我可以忍，看到心平氣合我不能忍」、「好想在『合』後面加上氣道」、「國中的桌子？」、「很臭2票」、「小學生吵架(我說字)」、「和請罰寫十次」、「猜猜這篇文會氣死幾個國文老師」。

也有人科普木板很臭這件事，「膠合板基本上出廠使用的時候都不會有怪味了，如果有曬過太陽問題都不大，大多味道應該是來自於其他的東西，例如封膜或是其他的有機溶劑」。

電梯

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