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一個人到海底撈慶生！隔壁桌情侶「1舉動」讓她當場爆哭

聯合新聞網／ 綜合報導
若生日時意外收到陌生人的祝福，確實會讓人格外感動。示意圖/ingimage
若生日時意外收到陌生人的祝福，確實會讓人格外感動。示意圖/ingimage

生日時意外收到陌生人的祝福，確實會讓人格外感動。日前一名女網友過生日，獨自前往海底撈用餐，向店員詢問有無生日優惠，對方雖然表示沒有，但飯後偷偷送上插蠟燭的甜點，還送上生日禮物，連隔壁桌的情侶也在結帳後請店員送一根棒棒糖給她，並附上一張紙條，令她感動落淚。

該名女網友在Dcard分享，她生日獨自前往海底撈用餐，詢問店員是否有生日優惠，對方表示沒有，但可以舉牌唱生日快樂歌幫客人慶生，不過原po想要低調慶生，便婉拒唱歌慶生，沒想到上甜點時，店員竟貼心地在上面插蠟燭，還送了她生日禮物，讓她又驚又喜。

原po接著說，吃飯時隔壁坐了一對情侶，對方用完餐結帳時，還請託店員送了根棒棒糖給她，並附上暖心紙條，上頭寫著「生日快樂，陌生人，不清楚你怎麼自己吃飯，但也祝你生日快樂，每天開心，活得很漂亮！」，讓她看完忍不住感動落淚，「其實我就只是想要自己來吃飯而已，謝謝這位女孩，真的很溫暖，祝妳和妳男友可以在一起很久」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「隔壁桌真的超暖的，心都揪一下」、「店員跟陌生人都好溫暖，感謝分享，感受到這世間還是有溫情的」、「我今年生日也是一個人吃飯，希望你健康平安、每天開心」、「他們超暖嗚嗚嗚嗚嗚」。

海底撈 生日

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