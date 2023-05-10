她怨報姓氏「雙木林」連2天被改成「這字」 過來人嘆：已放棄掙扎了

在餐廳訂位、訂房被問到姓氏時，常會簡單說明以便對方理解，但最後仍「被迫改姓」，真的讓人無奈。一位林姓女網友訂位餐廳時，已說明是「雙木林」，仍被當成「丁小姐」，次日買飲料也被寫成「丁」，發文自嘲是「百般無奈的『林小姐』」。

一位林姓女網友在《Dcard閒聊板》發文抱怨「我姓林不姓丁」，原因是某日她打電話預訂Buffet的位子，到了最後留訂位人資料時，她說「我姓『林』」，對方表示聽不清楚，她就再說一次「我姓『林』雙木林的『林』」，結果對方竟回「甲乙丙丁的『丁』嗎？」讓她心裡暗自○○╳╳。

林在台灣是大姓之一，原PO心想應該不會再被認錯吧，沒想到次日一早買咖啡時，店員問「小姐請問貴姓呢？」，原PO回覆「林」，店員複誦問「丁？」原PO聽成「林」就回應「對」，下一秒，就看到店員在杯身寫下「丁」，心裡抱怨「我明明都講很清楚『林』啊」。

貼文曝光，網友紛紛留言分享自身經驗，「我姓程，但這幾年我決定改姓陳了，放棄掙扎了」、「我姓尤，我也決定改姓劉了」、「我姓解也要改謝了」、「我姓俞，一直以來都是余」、「我姓丁，每次都聽成姓林的，害我現在別人問都直接說甲乙丙丁的丁」。