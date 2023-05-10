A柱擋視線！女駕駛直逼「剩30公分距離」嚇壞他 網嘆：都改透明材質好了

台南8日發生一起令人遺憾的死亡車禍，一名母親牽著3歲的女兒過馬路時，一名正要左轉的孕婦駕駛未禮讓並撞上這對母女，女童送醫不治，母親重傷仍躺在加護病房。因這名孕婦駕駛稱，自己是被A柱擋到視線，也引發網友進一步討論。

有網友就在PTT發文，好奇曾經差點因為A柱被撞的人有多少？他講述自身經驗，有一次走斑馬線，沒有紅綠燈，當時大概十公尺前就看到車了，但他想說這距離，等車靠近一定看得到。「靠北！沒想到女駕駛直接轉過來，大概只差30公分就要碰到了」。當下原PO也氣到在路中間罵人，結果對方辯稱因為A柱沒看到，也還好她到路口已經有減速，「不然我可能已經不在惹」。

原PO續指，有次則是他下公車時，一輛自行車衝過去，也是差點被撞到，「這種騎士差勁，看到公車停靠，還要硬衝，速度又超快」；還有另一次，他在公車亭等公車，一部自行車也是硬要騎過候車亭前到馬路這段不是很寬的空間，結果原PO看完路線圖，轉過身又差點被撞。

原PO最後感嘆，行人有時候真的是最弱勢的一群，即便走在人行道，也像在玩障礙賽。

對此，網友也紛紛表示，「我好幾次真的被A柱擋到，差點撞到人，尤其是左轉專心看前面逆向車流」、「我會開車…A柱是藉口，真相是開太快」、「就跟什麼視線死角一樣，只是為了掩蓋自己未減速的藉口而已」、「A柱是真的擋視線，但是視線被擋還敢開過去，那就是智商問題了」、「建議車廠A柱都改透明材質」。