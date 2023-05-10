影／北港朝天宮媽祖遶境爆圍毆！圓環盃開打 超嗨「戰鬥配樂」緊張感全沒

雲林縣北港朝天宮媽祖8日起駕出巡，沒想到再爆信眾圍毆。網上影片流傳，一名黑衣男子被多人圍攻，打到整個人癱坐在地上，衣服還被掀起來，不過明明是火爆的場面，卻因為與影片的「戰鬥音樂」巧妙融合，讓緊張氛圍瞬間降低。

根據《記者新聞網》報導，遶境隊伍昨(9)日凌晨行經雲林北港民主路、文化路圓環時，該名男子遭隨行陣頭毆打，一路逃到附近超商外，隨後再遭一群陣頭圍攻。現場疑似還有兩派人馬在馬路上僵持不下，警方也到場制止。

至於為何會爆發衝突？北港分局今天表示，衝突疑因轎班人員休息時遭挑釁引起。警方當時獲報消息後，也立即出動快打部隊，控制現場，將受傷人員隔開，惟相關涉案人已離開現場，經過專案小組連夜調閱監視器，於翌日循線查獲7名涉嫌人，全案依法移送地檢署偵辦。

據了解，該部影片配上由The Kid LAROI與Justin Bieber於2021年發布的神曲《STAY》慢搖改編版，超嗨音樂與火爆場面巧妙融合，也使畫面緊張感降溫，引起不少網友討論。