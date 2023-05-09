快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

逾百萬結婚基金突消失？他看帳戶只剩17元 原因曝光網警告：一定有鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友發文表示，自己跟女友一起存了百萬結婚基金，卻在付餐廳訂金時，才發現全被女友私下拿去投資股票賠光光。示意圖／ingimage
男網友發文表示，自己跟女友一起存了百萬結婚基金，卻在付餐廳訂金時，才發現全被女友私下拿去投資股票賠光光。示意圖／ingimage

辛苦存5年的結婚基金突然消失了？一名男網友發文表示，自己跟女友一起存了百萬結婚基金，卻在付餐廳訂金時，才發現全被女友私下拿去投資股票賠光光，事情曝光後，還被女友反嗆「婚不結了」，讓他感到不可思議，「搞到好像是我做錯事情」。

該名男網友在《匿名公社》發文指出，自己與女友每個月各存1萬的結婚基金，5年下來少說也有破百萬，卻在女友付不出餐廳訂金時，才得知這筆錢被對方私自挪用，連他剛匯進去的1萬也消失了，「我不死心跑去刷本子，裡面只剩17元」。

原PO無奈表示，女友被追問何時輸光時還爆哭生氣，將存款簿、卡片丟給他，怒嗆「只愛錢不愛她」、「婚不結了」，讓他覺得對方根本搞錯重點，「錢消失了，她消失了，現在是要逼我也消失嗎？」

文章一曝光，網友紛紛推論：「用哭鬧的方式來阻止您追問追查，一定有鬼」、「可能拿去貼小白臉了」、「是玩股票輸光，還是被提領光，要弄清楚喔」、「不是被詐騙光了就是被她花光了啦！」、「不太可能上百萬的資金只剩下17元，看來她另外挪用了只是不敢講」。

相關新聞

逾百萬結婚基金突消失？他看帳戶只剩17元 原因曝光網警告：一定有鬼

辛苦存5年的結婚基金突然消失了？一名男網友發文表示，自己跟女友一起存了百萬結婚基金，卻在付餐廳訂金時，才發現全被女友...

台灣處處比人差？日本人狂列11優點 網友感動：句句說進心坎

台、日兩國來往密切，許多國人熱衷赴日旅遊，甚至嚮往長住。對台灣人來說，自己生活的這塊土地上似乎有說不完的缺點，但在日本人眼中，卻有很多台灣人習以為常，但令外國人相當羨慕的優點。 臉書粉專「日本人

拾荒嬤睡門口「好可憐」 鄰曝真相他大傻眼：小丑竟是我自己

台灣街頭巷尾常有不少拾荒老人出沒，有網友在Dcard分享，住家附近有一位阿嬤，常常駝著背撿回收，他看著阿嬤佝僂身影，在心裡默默同情起：「年紀那麼大...還不能好好休息」。

3歲女童過馬路遭撞死 網揭台灣駕駛左轉惡習：觀念很差！

台南8日發生3歲女童過馬路時遭轎車撞死事件，為台灣洗刷「行人地獄」汙名再添一道門檻，也再次引發網友討論交通亂象，認為台灣人愛搶快，不管騎車、開車，都喜歡「切西瓜左轉」趕在對向車到來前先一步進入車道，特別是「前排機車騎士有8成都這樣」。

嚇傻！蝦皮賣「運屍袋」已售出近700件全留5星好評 買家曝真實用途：別大驚小怪

現代人生活忙碌，因此習慣透過網購平台下單需要的日用品，其中「蝦皮購物」是國人愛用的電商平台之一。日前有網友發現蝦皮竟然有販售運屍袋，截至目前為止售出數量將近700，感到相當震驚。

招牌「替幫修」在修什麼？懂閩南語的網友曝正解

台灣有許多店家招牌，喜歡使用非正式用字的台語，來當作店名，想增加親切感與趣味性。日前有一名網友發文分享，在台中的路上看到一塊寫著平價「替幫修」的招牌，讓他搖頭想不出它到底是什麼意思？也引來網友一陣熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦