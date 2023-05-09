逾百萬結婚基金突消失？他看帳戶只剩17元 原因曝光網警告：一定有鬼

辛苦存5年的結婚基金突然消失了？一名男網友發文表示，自己跟女友一起存了百萬結婚基金，卻在付餐廳訂金時，才發現全被女友私下拿去投資股票賠光光，事情曝光後，還被女友反嗆「婚不結了」，讓他感到不可思議，「搞到好像是我做錯事情」。

該名男網友在《匿名公社》發文指出，自己與女友每個月各存1萬的結婚基金，5年下來少說也有破百萬，卻在女友付不出餐廳訂金時，才得知這筆錢被對方私自挪用，連他剛匯進去的1萬也消失了，「我不死心跑去刷本子，裡面只剩17元」。

原PO無奈表示，女友被追問何時輸光時還爆哭生氣，將存款簿、卡片丟給他，怒嗆「只愛錢不愛她」、「婚不結了」，讓他覺得對方根本搞錯重點，「錢消失了，她消失了，現在是要逼我也消失嗎？」

文章一曝光，網友紛紛推論：「用哭鬧的方式來阻止您追問追查，一定有鬼」、「可能拿去貼小白臉了」、「是玩股票輸光，還是被提領光，要弄清楚喔」、「不是被詐騙光了就是被她花光了啦！」、「不太可能上百萬的資金只剩下17元，看來她另外挪用了只是不敢講」。