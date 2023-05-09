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3歲女童過馬路遭撞死 網揭台灣駕駛左轉惡習：觀念很差！

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣近期發生多起行人遭撞死意外，「行人地獄」之名不脛而走。 圖／pixabay
台灣近期發生多起行人遭撞死意外，「行人地獄」之名不脛而走。 圖／pixabay

台南8日發生3歲女童過馬路時遭轎車撞死事件，為台灣洗刷「行人地獄」汙名再添一道門檻，也再次引發網友討論交通亂象，認為台灣人愛搶快，不管騎車、開車，都喜歡「切西瓜左轉」趕在對向車到來前先一步進入車道，特別是「前排機車騎士有8成都這樣」。

台南一對母女8日走斑馬線過馬路時，遭一台未減速的左轉轎車撞上，釀成母親重傷、3歲女兒身亡的慘劇。有網友同日也在批踢踢上指出台灣駕駛不良習慣，認為愛貪快「切西瓜」，也就是未行至路口「中心點」就先轉彎，提前左轉，容易讓對向用路人反應不及造成車禍，糟糕的是，這類駕駛據他觀察至少有6成。

發文獲得大批網友認同，「超多」、「多到炸阿」、「前排機車騎士有八成都這樣」、「會說A柱擋到都這種轉法」、「反正出事賴給A柱就好了啊」、「甚至後面狂叭你」、「我走在路上看是超過8成」、「更多切到對向車道的 差點被收走」、「南部還有很多是路口都還沒到就切」。

有人則點出台灣人個性不想等、不想讓，直言駕駛觀念差，「台灣人就很急什麼都不能等」、「就自私不想等搶快啊，台灣駕駛觀念很差」、「因為不切就要等」、「台灣亂象另一原因是不會有人讓」、「說難聽的，你不切就永遠轉不過去了」、「愛搶快加有縫就擠」。

據《民視新聞網》報導，其實「切西瓜左轉」不只有法可罰，如果發生車禍還有肇事責任。依現行法規，雖然未達路口中心轉彎非可檢舉項目，但這類違規通常伴隨雙黃線逆向，就能透過檢舉舉發，可開罰600元至1800元，若為未達中心處佔用車道左轉，最高罰900元。

機車騎士 車禍 行人地獄

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