拾荒嬤睡門口「好可憐」 鄰曝真相他大傻眼：小丑竟是我自己

台灣街頭巷尾常有不少拾荒老人出沒，有網友在Dcard分享，住家附近有一位阿嬤，常常駝著背做資源回收，他看著阿嬤佝僂身影，在心裡默默同情起：「年紀那麼大...還不能好好休息」。

某天，原po見到阿嬤躺在一間透天門口，「直接睡在地上」，原po同情心油然而生，擔心阿嬤可能有難處，上前詢問「要幫忙嗎」，不料一旁鄰居阿姨回答，「不用管她，她下午都睡在那邊」，阿姨指著透天說「那是她的家」，原po傻眼，原來阿嬤是有錢人，「小丑竟是我自己」。

貼文一出，網友笑翻，「少年雞！阿嬤做身體健康的啦」、「回收是興趣 ，收租才是本業」、「有沒有可能她們都在體驗生活」、「如果有人對你說你長大以後只能撿回收，算一種祝福嗎？」、「親戚也是，老伴過世後，她收回收打發時間，其實她有棟透天」、「看完這串的我：貧窮限制了我的想像」。

不少人身邊都有這種隱形富豪，「鄰居阿婆是身家破億的包租婆，整天撿回收，她只是想散步順便巡視店面」、「大地主阿伯很愛進去國小回收廠拿回收，他家甚至有超大片高爾夫球場」、「公司打掃阿桑開BMW上班，在台北市區有4間房」、「我家附近的回收阿嬤有一整排在高雄市區的透天」、「公司打掃阿姨也是別間公司的董事嬤，來打掃只是她喜歡打掃」、「前公司租五層樓辦公室，地點在台北市中山北路，常有一位穿著吊嘎短褲拖鞋的阿伯出沒，後來才知道他是房東，公司每月要付他250萬，這還是10年前的房租，然後公司至今經營30年了」。