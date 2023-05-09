招牌「替幫修」在修什麼？懂閩南語的網友曝正解

台灣有許多店家招牌，喜歡使用非正式用字的台語，來當作店名，想增加親切感與趣味性。日前有一名網友發文分享，在台中的路上看到一塊寫著平價「替幫修」的招牌，讓他搖頭想不出它到底是什麼意思？也引來網友一陣熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「懂台語的人才會知道，這是啥意思」，原PO在台中北區民權路附近看見一塊寫著「替幫修」的招牌，上面還加註「餓」、「平價」，從字面意思讓原PO完全搞不懂是在賣什麼？懂閩南語的網友眾則立刻「唸出來」。

照片底下迅速引起熱烈討論，不少網友紛紛回應，「國語：鐵板燒」、「是我會說『替半』」、「硬翻，坦白說，應該都聽不懂吧」、「之前是『餓坐聚』」、「應該唸『替班修』」、「講台語80年了！看不太懂」、「台語沒有人這樣唸的」、「我本身臺語不好，現在我才懂字意思」、「我發現餐飲業名子取得越怪，越諧音的，通常倒的也特別快，不知道有沒有人有同感」、「好像『替幫尖』比較符合料理方式，對不起我認真了」。

也有不少網友一時誤解，不以為然的表示，「看了旁邊的圖，是修碗盤的嗎？」、「理髮店吧，替幫人客修桃莫」、「還好有圖案看板，不然我要進去剪頭髮了，替幫修(剃幫修)」、「我還以為剪頭髮的」、「最討厭看不懂折磨腦袋的東西」、「看了留言才知道是什麼意思」、「是不是看不懂的人，會不敢走進去」，不過也有吃過的網友回應「這家好吃，在台中什麼路我忘記了，英才公園附近」。