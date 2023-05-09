快訊

星宇航空時間壓線才說真話 北美旅客：有時間應變卻什麼也不做

數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

3歲女童斑馬線上被撞死...又怪A柱？網認：有死角但駕駛少這動作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招牌「替幫修」在修什麼？懂閩南語的網友曝正解

聯合新聞網／ 綜合報導
看到「替幫修」的招牌，讓他搖頭想不出它到底是什麼意思？ 圖擷自臉書
看到「替幫修」的招牌，讓他搖頭想不出它到底是什麼意思？ 圖擷自臉書

台灣有許多店家招牌，喜歡使用非正式用字的台語，來當作店名，想增加親切感與趣味性。日前有一名網友發文分享，在台中的路上看到一塊寫著平價「替幫修」的招牌，讓他搖頭想不出它到底是什麼意思？也引來網友一陣熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「懂台語的人才會知道，這是啥意思」，原PO在台中北區民權路附近看見一塊寫著「替幫修」的招牌，上面還加註「餓」、「平價」，從字面意思讓原PO完全搞不懂是在賣什麼？懂閩南語的網友眾則立刻「唸出來」。

照片底下迅速引起熱烈討論，不少網友紛紛回應，「國語：鐵板燒」、「是我會說『替半』」、「硬翻，坦白說，應該都聽不懂吧」、「之前是『餓坐聚』」、「應該唸『替班修』」、「講台語80年了！看不太懂」、「台語沒有人這樣唸的」、「我本身臺語不好，現在我才懂字意思」、「我發現餐飲業名子取得越怪，越諧音的，通常倒的也特別快，不知道有沒有人有同感」、「好像『替幫尖』比較符合料理方式，對不起我認真了」。

也有不少網友一時誤解，不以為然的表示，「看了旁邊的圖，是修碗盤的嗎？」、「理髮店吧，替幫人客修桃莫」、「還好有圖案看板，不然我要進去剪頭髮了，替幫修(剃幫修)」、「我還以為剪頭髮的」、「最討厭看不懂折磨腦袋的東西」、「看了留言才知道是什麼意思」、「是不是看不懂的人，會不敢走進去」，不過也有吃過的網友回應「這家好吃，在台中什麼路我忘記了，英才公園附近」。

台語 閩南語

延伸閱讀

怵目驚心！繳費亭「蟑螂的親戚」群聚飛舞蠕動 網驚嚇：寧願拿罰單都不想靠近

正餐點心都適合！好市多上架「消暑聖品」 網淚推：缺貨很久了

看企鵝妹來台環島…他曝台灣男生「1習性」狂搖頭 網全炸鍋了

台大男搭捷運驚呼「女生都滿漂亮」 眾人點頭：真的氣質很好

相關新聞

招牌「替幫修」在修什麼？懂閩南語的網友曝正解

台灣有許多店家招牌，喜歡使用非正式用字的台語，來當作店名，想增加親切感與趣味性。日前有一名網友發文分享，在台中的路上看到一塊寫著平價「替幫修」的招牌，讓他搖頭想不出它到底是什麼意思？也引來網友一陣熱議。

怵目驚心！繳費亭「蟑螂的親戚」群聚飛舞蠕動 網驚嚇：寧願拿罰單都不想靠近

梅雨季節濕度高的時候，俗稱「大水螞蟻」的白蟻，會從巢穴裡飛出來交配，交配成功後會脫掉翅膀，鑽進民宅的縫隙產卵、繁殖白蟻。日前有一名網友發文表示，驚見停車繳費亭裡滿是長翅螞蟻的屍身與其脫落的翅膀，令人怵目驚心。

好市多魚油膠囊驚見「卡毛」網友崩潰PO文

許多人都會買魚油來降低降血脂、調節生理機能、維持體內健康暢通，特別是魚油中的Omega-3能促進代謝、維持機能正常運作，受到許多人買來當營養食品服用。可是魚油膠囊「卡毛」，你能接受嗎？

台灣人很愛！他見日本女生不穿「這單品」超吃驚 網搖頭曝：能看嗎

穿搭能體現一個人的風格和品味，每個人喜歡的單品都不太一樣。然而，近日就有一名男網友PO文表示，到日本旅遊發現日本女生的...

上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染

最近有一名社會新鮮人剛找到了新工作，公司有規定要正裝，女生要穿包裙，面試時看到其他人都有穿絲襪，但她男友卻堅持要她除了絲襪後再穿安全褲，她無奈問網友「真的還要穿嗎？」，引起網友熱議。

小心別白跑！嘉市湖子內夜市還沒營運 竟冒五星評論「好吃 」

台灣人愛逛夜市，近日有網友因看到「嘉義西區湖子內夜市」有數則五星美食Google評論，以為已經開幕，不料到現場才發現「根本還沒開始營運」，讓他傻眼發文，引起底下熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦