好市多魚油膠囊驚見「卡毛」網友崩潰PO文

許多人都會買魚油來降低降血脂、調節生理機能、維持體內健康暢通，特別是魚油中的Omega-3能促進代謝、維持機能正常運作，吸引許多人買來當營養食品服用。可是魚油膠囊「卡毛」，你能接受嗎？一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」抱怨，從好市多買了一款柯克蘭魚油，打開來驚見膠囊裡面竟然「卡毛」，而好市多卻只提供退貨服務，不禁讓原PO感嘆「原來繳年費品質是這樣。」

原PO表示，服用這款柯克蘭魚油已經多年，而這次打開來，竟然看到膠囊裡面有毛髮在裡頭，崩潰表示「之前都不知道吃了什麼東西進去」，並且抱怨反應給好市多，對方也只提供退貨服務，不經感嘆「原來繳年費品質是這樣。」同時，原PO也在貼文呼籲大家多多注意該款魚油是否有瑕疵。

網友見狀後紛紛表示，「提告！告柯克蘭」、「反應去美國總部啊！尤其是它們自家品牌！」、「太噁了吧！」、「超噁，我看見毛囊！」、也有人無奈表示：「好市多的狀況越來越多了，上週買了一包白帶魚回來，這樣的品管然讓人太沒信心了」網友們也表示將會多多注意入手的這款商品是否有瑕疵。不過也有人說，炒盤小炒也常常看到廚師的頭髮，食物偶爾會出現這種狀況，不用太擔心。