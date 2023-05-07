台灣人很愛！他見日本女生不穿「這單品」超吃驚 網搖頭：能看嗎

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，日本女生的穿著都很有風格，但卻幾乎沒看到她們穿瑜珈褲，讓他相當疑惑，貼文引發熱議。 圖／美聯社
一名男網友表示，日本女生的穿著都很有風格，但卻幾乎沒看到她們穿瑜珈褲，讓他相當疑惑，貼文引發熱議。 圖／美聯社

穿搭總是能體現一個人的風格和品味，而每個人喜歡的單品都不一樣。近日有一名男網友PO文表示，到日本旅遊發現日本女生的穿著都很有風格，但卻幾乎沒看到她們穿瑜珈褲，因此好奇詢問「為什麼日本很少看到妹子穿瑜珈褲？」引發網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版發文表示，最近去日本旅遊時，發現日本女生的穿著都很有風格，但唯獨在台灣經常看到的瑜珈褲，在日本幾乎不見蹤影，讓他感到相當疑惑，忍不住發問「為什麼日本街頭不太能看到日本妹搭配瑜珈褲出門？」

貼文一出，隨即掀起熱烈討論，網友紛紛留言「日本妹的穿著品味高多了」、「因為人家知道什麼場合穿什麼」、「出門穿瑜珈褲才奇怪吧」、「日本媽媽的標準配備是長裙」；但也有人表示「日女比例不好」、「日女身材不好，穿瑜珈褲能看？ 」、「日本人要顧慮很多觀感」。

此外，還有網友分析指出，「在日本不管男女，穿什麼衣服都有潛規則，相對台灣就很free，像日本社畜上班一定要穿西裝，到公司又要換公司制服，下班再換回西裝，然後婚前婚後又有不同的穿著，雖然沒有說一定，但是相信99%日本人一定會遵守」。

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