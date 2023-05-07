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上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染
最近有一名社會新鮮人剛找到了新工作，公司有規定要正裝，女生要穿包裙，面試時看到其他人都有穿絲襪，但她男友卻堅持要她除了絲襪還要再穿安全褲，她無奈問網友「真的還要穿嗎？」，引起網友熱議。
女網友在「Dcard」發文表示，自己是應屆畢業生，剛找到工作，公司有規定要著正裝上班，女生需要穿包裙，去面試的時候有看到其他姊姊都有穿絲襪，而原po和男友說這件事後，男友很堅持穿完絲襪還要再加穿安全褲，理由是怕她曝光。原po也表示，男友對於穿著安全褲這點很堅持，連穿洋裝和長裙都希望她要穿，但原po認為這樣會很悶熱，自己是容易感染的體質，近幾年才好很多，不想因為這樣反覆感染。
文章曝光後馬上引起網友熱議，不少網友都認為不需要再多穿，「不穿，妳都感染了，再跟他認真衛教ㄧ次」、「包裙是深色的話，內褲穿黑色就好，而且包裙已經很貼身了，有沒有安全褲根本沒差吧」、「這樣私密處真的會生病」、「不會，熱死了」。
原po也補充，聽完大家建議後也去和男友再溝通一次，他也已經理解且不再執著，因為男友是個木頭工程師，所以很多事情不講清楚不會懂，他初心只是「擔心」，並沒有想要控制穿著，自己也不是很聽男友話的戀愛腦，單純只是想問只穿絲襪可不可以，絕非是想要引戰。
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