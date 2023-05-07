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嚇爆！妹子帳戶突然多15萬 她求助結局卻大逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友戶頭突然多出15萬，讓她嚇到以為自己變成人頭帳戶，結果一問之下才知道是媽媽匯前沒有通知。 示意圖／ingimage
一名女網友戶頭突然多出15萬，讓她嚇到以為自己變成人頭帳戶，結果一問之下才知道是媽媽匯前沒有通知。 示意圖／ingimage

戶頭如果突然多了一筆錢，都會讓人感到有點怕怕的。最近有一名女網友指出自己戶頭突然多出了15萬元，讓她以為自己變成人頭帳戶，嚇到不知所措，後來結局卻是烏龍一場，讓許多網友看了很傻眼。

一名女網友在「Dcard」發文指出，以前總是覺得如果天上有錢掉下來一定很幸福，結果最近帳戶突然冒出了一筆15萬元，讓她嚇到不知所措，「真的遇到後反而覺得好可怕」，害怕自己變成了人頭帳戶。

網友看到文章後，也紛紛勸她，「問銀行來源啊，或者15萬怎麼來的，必要時報個警，改天被告人頭，可以當證據脫罪」、「打去銀行問清楚，變人頭戶很麻煩要吃官司的，記得暫時不要領任何一毛錢，很重要，有可能會被打成共犯，因為妳有收取錢財」。

結果女網友一問之下，才發現是媽媽匯給她15萬元，只是媽媽在匯款後沒有說一聲，整起事件是烏龍一樁，她也要大家不用擔心，但網友看完全傻眼，「請問會一聲不響匯15萬的媽媽哪邊領？ 從這裡開始排隊嗎？」、「不要15萬，可以捐出來，也可以給我」、「拍謝，還有缺兒子嗎，想要+1」。

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