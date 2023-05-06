辛酸畫面流出？他笑稱「張國煒到中油兼差」 網見對比照嚇傻：真的有像

不只會開飛機，還能幫駕駛加油？近日，一組照片在臉書社團「爆料公社」掀起熱議，一名網友爆料自家同事「超像名人」，更貼出外貌神似星宇航空董事長張國煒的同事照。照片曝光後讓一票鄉民們大爆笑，該網友更開玩笑稱「長榮王子辛酸淚」，稱該同事根本是「中油張國煒」。

一名網友在臉書社團貼出照片，只見網友的同事與星宇航空董事長張國煒的樣貌相當神似，兩人就像同個模子刻出來一般，若同事刻意模仿張國煒的動作與神韻，不仔細的看的話，第一眼真的很難猜出誰才是本人，連他都忍不住驚呼，「不是，欸x，我同事也太像（張國煒）了吧！」

網友的同事長得很像星宇航空的董事長張國煒。圖／聯合報系資料照、爆料公社（合成圖）

網友更在貼文中開玩笑地寫道，「長榮王子辛酸淚，為了復仇勤賺錢，不嫌油槍油氣臭，只圓星宇天空夢」，更在文末附上「中油張國煒」的hashtag，以幽默的方式炫耀他的「名人同事」。

照片曝光後隨即掀起熱烈討論，鄉民們紛紛驚呼「確定不是本人偷偷跑來打工？」、「真的有像耶，笑死」、「失散多年的兄弟吧」、「騙人，這是本人吧！」、「這位DNA要再驗一下」，也有人感嘆「有種淡淡的哀傷，明明那麼像，薪資差了幾百億倍」、「說真的，這個長相滿大眾臉的」。