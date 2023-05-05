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女乘客搭捷運搶位子還坐中間 原因曝光眾人罵：沒家教

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運示意圖，人物與本文無關。記者楊雅棠／攝影
捷運示意圖，人物與本文無關。記者楊雅棠／攝影

捷運除了常遇到不讓座的問題，搶位子也是習以為常的狀況，一名女網友發文抱怨日前和朋友搭捷運時，看到位子正準備過去坐，突然有一名女子搶先坐下，甚至還坐在兩個位子的中間，原來這名女子是要幫男友佔位，讓原PO看了非常火大，直呼「真是沒品」。

原PO在Dcard寫道，當天晚上和朋友要從北車搭到頂埔，兩人在月台等車時剛好排在第一個，當捷運到了門一開，她們踏入車廂就朝著3個座位的座椅走過去，突然間有一名女子從她們身邊衝過去，接著一屁股坐在原PO看上的位子。

雖然搶位子習以為常，但是這名女子竟然是坐在兩個位子的中間，而且都不移動，讓原PO看了很傻眼。過一會兒，一名男子走過來，女子這才移動屁股，男子也順勢坐了下來，原來女子是為了佔位讓男友坐才故意坐中間。原PO在心裡大罵「超沒品的」，當時捷運上的人都在看，但這對情侶完全不覺得丟臉，讓原PO和友人錯愕又無奈。

貼文引起眾人熱議，「家教不好」、「家裡沒在教育，水準太低了」、「要擠大家一起擠，何況妳們有兩個人耶，妳還怕擠輸她嗎？而且那男的不覺得很丟臉嗎？」、「我還遇過情侶跳過推車搶位子坐，然後give me five的」、「對沒品的人就是用沒品制她，但正常人會不想計較，沒品就是擺明沒面子也要佔便宜」、「是我就會用我的大屁股來把她擠走」、「我覺得年輕人不讓座比較沒品，這個算搶輸，不算沒品」。

原PO抱怨一名女子在捷運上搶位子還坐在中間，原來是在幫她男友佔位子。 圖擷自Dcard
原PO抱怨一名女子在捷運上搶位子還坐在中間，原來是在幫她男友佔位子。 圖擷自Dcard

Dcard 捷運

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