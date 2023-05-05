外送點9樣商品8樣缺貨 她翻白眼引一票苦主喊：我也遇過

一名網友抱怨自己點的外送9樣商品有8樣缺貨，吸引一大票苦主喊「我也遇過」。擷自臉書社團「爆怨2公社」

現在外送平台方便，許多人只要動動手指，就會有熱騰騰的食物送上門。不過日前一位網友抱怨，自己點了9項商品，其中8項商品都顯示「缺貨中」，讓她無奈喊「我到底多幸運？」貼文曝光後，吸引一票苦主喊「我也遇過這種事，點了一個寂寞」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張外送訂單照，只見她點了2份吉士豬肉堡加蛋、1份杯子蛋糕、2份香草風味雪糕、1份丹麥菠蘿可頌、1份海鹽羅宋麵包、2份紐約客辣味熱狗大亨堡，共9項商品，卻只有1份吉士豬肉堡加蛋有現貨，其他都被刪除並顯示「缺貨中」，這讓原PO無奈表示「我到底是多幸運？」

文章曝光後，一大票苦主喊「我也曾經遇過這種事，收到的時候很傻眼，點了一個寂寞」、「我常常想買一樣商品，為了湊免運點了其他商品，結果最重要的第一樣商品缺貨」、「我之前有一次去點披薩，我點了5-6個品項都沒有，結果我就問店員：『你們到底還有什麼？』他們說：『就你剛剛點的那些沒有』，我更是點了個寂寞」。

原PO還在留言處分享「我之前也有遇過，為了想要喝一杯小珍珠綠奶茶，點了10杯飲料湊運費，結果最重要的小珍珠奶茶沒來，超生氣的」。還有外送員回應「我外送過一堆點了滷牛肉的餐點，結果這間店唯獨缺牛肉，把剩下的餐點送到客人家，客人的臉都綠了」。