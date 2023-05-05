夫妻上吃到飽火鍋店「偷打包辯吃掉了」 店家公佈監視器畫面氣炸喊告

最壞身教！本月3日一對夫妻帶著兒子到吃到飽的火鍋店用餐，然而夫妻倆卻不顧服務生提醒，私自打包食物，甚至不願意配合拿出食物，還辯稱「已經吃掉馬卡龍」，店家氣得調出監視器畫面，將對兩人以偷竊罪法辦。

臉書粉專「皇家帝國麻辣火鍋吃到飽」貼出一段監視器畫面，只見一名女子不斷將桌上的食物裝進塑膠袋內，裝袋的同時還環顧四周，似乎是怕被發現，坐在對面的男子也沒有出聲制止。

該粉專表示，「您不小心把馬卡龍打包放進你的包包裡面！112年5月3日中午3位用餐的客人，爸爸媽媽還有兒子，服務人員已經提醒您不要把食物打包帶走，您不但不願意配合拿出來，您還說你已經把馬卡龍吃下肚，但是舉頭三尺有監視器。很抱歉！失禮了！您的不當行為已經構成偷竊罪，而且還做了最不好的示範給您的小孩看」。

其他網友則留言「幾顆馬卡龍也要貪」、「丟臉」、「懂回本」、「告死他們」、「另類廣告，害我想去吃看看那馬卡龍到底多好吃」、「貪吃的嘴臉」、「好丟臉喔，小點心要貪成這樣」、「來去體驗馬卡龍的魅力」。

不過仍有網友護航「遇到這種事，店家明明可以直接報警抓食客就好，再把影片打上馬賽克，用來對大眾宣導，解決事情。但是，店家卻嚗光影片人物，擺明就是要搞公審。今天店家可以公佈大人影像，明天就可以曝光青少年，老年人或小孩，不厚道，這種店我不會想去」。

針對護航網友言論，其他人則紛紛留言反嗆「不缺你一個客人，還是你也想打包怕被公審？」、「謝謝你不來，這家不好訂」、「搞得缺你一個客人一樣欸，做正確的事情還要被你要求厚道一點」。