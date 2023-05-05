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香港觀光人數遠超台灣！網點4大關鍵 在地人曝真相：別無選擇
隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國的邊境限制也逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行。然而，一名網友在網路上發文，指出香港的土地面積不大，但每年的觀光人數卻是台灣的好幾倍，貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在PTT上以「為什麼香港那麼小，觀光人數是台灣2倍」為題發文，原PO表示香港只有台北市大小，跟台灣一樣主打街頭美食，但香港每年的觀光人數卻是台灣整整2倍。事實上，根據香港旅遊發展局統計數據顯示，香港2019年觀光人數達到5591萬人次，而台灣同年的觀光人數只有1186萬。
貼文底下吸引大量回應，網友的推測原因大致可以分成4點，包括有迪士尼樂園、中國觀光客多、香港是國際知名城市，也是國際機場轉運中心。網友紛紛留言，「有迪士尼就贏了」、「人家有迪士尼樂園」、「香港有超多其他中國城市來的陸客」、「中國人喜歡去香港」、「香港有名啊，亞洲前三大城耶，你去國外跟人家講香港，外國人一定知道」、「香港是全球知名的城市」、「一把年紀了，不知道香港是航空轉運中心？」、「到香港轉機去玩的」。
還有一名IP位置在香港的網友回文表示，香港的旅客主要來自中國，因為中國人護照免簽的國家不多，出國旅遊要大費周章申請簽證，再加上香港相對便宜又容易入境，「甚至可以說，那些人來香港，往往並不是因為喜歡去香港旅遊，而是根本沒有選擇」。
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