真的好吃？外國人吹捧「1美食」他超不解 網曝關鍵：台灣獨有

近年越來越多外國人選擇來台旅遊和定居，也經常看到他們拍片稱讚台灣。對此，就有一名男網友PO文表示，發現最近很多YouTuber都會帶老外去體驗夜市牛排，且大部分都會吹捧，因此好奇發問「外國人真的覺得台灣夜市牛排很好吃嗎？」掀起網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版發文表示，最近很多YouTuber都會帶外國人去體驗夜市牛排，大部分的老外都會各種吹捧，像是太好吃、太划算了之類的，讓他不禁好奇「他們是真的覺得很棒嗎？外國人真的覺得台灣夜市牛排很好吃嗎？」

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛留言「第一次吃應該覺得好吃，因為黑胡椒醬是台灣獨有」、「是真的很好吃啊」、「衛生不談，是真的好吃啊」、「每家夜市都有的東西，就知道多好吃」、「其實滿好吃的，都處理過了，沒有不好吃的道理」。

不過也有網友表示，「怎麼可能好吃，演的啦」、「拍片而已，說實話等等被出征」、「為了流量密碼當然要忍啊，老外不吃組合肉」、「快跟店面的價錢差不多了，確定不是為了流量而說嗎」、「來台灣當然講講場面話啊」。