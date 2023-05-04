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真的需要嗎？他憂台南蓋捷運會虧錢 網卻狂推：若通車這2族群超便利

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友疑問「台南真的需要捷運嗎」，原PO也以高雄捷運做比較，表示高捷通車後引來一片罵聲，但現在民眾已經習慣了，讓他推測或許「要給台南15年去改變習慣吧」。圖為高雄捷運列車。記者林巧璉／攝影
一位網友疑問「台南真的需要捷運嗎」，原PO也以高雄捷運做比較，表示高捷通車後引來一片罵聲，但現在民眾已經習慣了，讓他推測或許「要給台南15年去改變習慣吧」。圖為高雄捷運列車。記者林巧璉／攝影

台南在六都中是捷運規劃起步較晚的城市，5月2日交通部才剛完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫的初審，台南市府也將配合程序，爭取在今年底前審查核定綜規及環評，期望能在2026年動工。不過近日有網友發文表示，由於台南與雙北相比人口較少、且居民習慣不同，讓他疑問「台南真的需要捷運嗎？」，這篇貼文引起熱烈討論，網友紛紛指出，若是台南捷運通車，對「這2族群」來說超便利。

一位網友在PTT上以「台南真的需要捷運嗎？」發文，指出台南不像雙北擁有那麼多人口，且居民多習慣以開車、騎車的方式通勤，讓他很憂心台南捷運會虧錢；原PO也以高雄捷運做比較，表示2008年高雄捷運通車後引來一片罵聲，但現在民眾已經習慣了，讓他推測或許「要給台南15年去改變習慣吧」。

這篇貼文引起熱議，網友紛紛指出，台南有許多年長者和觀光客，若捷運順利通車，不僅對這兩個族群來說十分便利，也有助於改善交通，「要推觀光就要捷運」、「有捷運觀光客方便很多，不過也要有完整路網」、「很方便，如果有高鐵到市區這段」、「不過是解決交通亂象的方法之一」、「以前觀點不需要，但未來是老年化社會，絕對就需要了，畢竟老了騎車開車更危險，且交通規劃本來就該超前城市發展」、「習慣是可以改的，高雄捷運做好後，我不用開車就可以約朋友見面，台南又老人跟觀光客多，這族群是最需要大眾運輸的」、「要改善交通就是要增加大眾運輸，以及單車和行人的空間，減少汽機車，全台灣城市都需要」。

不過也有人持反對意見，表示騎機車的CP值比較高，且部分居民比起「能搭捷運」，對「房價上漲」更有感，捷運若只靠觀光客，營運將會無法負荷，「下車發現要曬太陽走一大段路到目的地，最後還是騎機車比較快」、「騎車成本低太多了，蓋了也會繼續騎車信不信」、「完全不需要的東西，絕對虧錢」、「當地人只想房價漲，而非想交通便利坐捷運，對觀光客有用，只是到台南開車還是比較多，捷運靠觀光撐不起來，市區免費公車就可以坐了，如果捷運要錢，學生根本也吸不到」。

台南捷運第1期藍線串聯永康、東區及仁德區，行經大橋、兵仔市場、平實轉運站、南紡購物中心、文化中心、仁德轉運站等，共11座站點。圖／擷取自台南捷運官網
台南捷運第1期藍線串聯永康、東區及仁德區，行經大橋、兵仔市場、平實轉運站、南紡購物中心、文化中心、仁德轉運站等，共11座站點。圖／擷取自台南捷運官網

台南 捷運 PTT

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