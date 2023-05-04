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台灣哪些美食膨風？網刷一排「速食界南霸天」：真的無法理解

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友表示丹丹漢堡這麼紅讓他們無法理解，但也有人很喜歡。 圖／ingimage
許多網友表示丹丹漢堡這麼紅讓他們無法理解，但也有人很喜歡。 圖／ingimage

台灣是美食寶島，有著各式各樣的道地小吃。不過有時候會因為別人推薦或是看完評價去朝聖，實際上卻是大踩雷，近日有一名網友在Youtube看到介紹炸雞的影片，跑去現場排隊，點完餐後40分鐘才吃到，卻沒有想像中美味，因此他好奇「大家有吃過什麼很膨風的美食嗎？」，沒想到網刷一排「速食界南霸天」，令人意外。

一名網友在PTT八卦版發文指出，最近在Youtube上看到了介紹炸雞的影片，因為好奇所以就跑到現場，結果門口排了很長的隊伍，他進去後點完餐還要再等40分鐘，後來拿到東西之後開始吃，雖然是好吃，但卻沒有影片中講得這麼誇張，因此好奇大家有沒有「吃過什麼很澎風的美食？」。

此文一出馬上引起網友熱烈回響，不少人留言點出，「炸蛋蔥油餅」、「淡水阿給，膨風歷久不衰」、「新竹竹塹餅，超級難吃」、「第二市場蘿蔔糕」、「藍蜻蜓+1，根本浪費錢」、「台南的蒸肉圓」、「骰子牛」。

結果意外很多人認為是「速食界南霸天」丹丹漢堡，「丹丹我真的搞不懂在推啥..就便宜而已」、「丹丹我不行」、「丹丹真的無法理解」、「丹丹 南部鄉民吹上天，結果只是美而美等級」、「丹丹，各方面都很微妙」。

丹丹漢堡只選擇在南部設點，便宜的價格與平實的裝潢，成為南部人享用速食的首選。本報系資料照／記者劉學聖攝影
丹丹漢堡只選擇在南部設點，便宜的價格與平實的裝潢，成為南部人享用速食的首選。本報系資料照／記者劉學聖攝影

美食 速食 丹丹漢堡 淡水

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