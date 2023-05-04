他想練出「布袋戲」那種台語！網：做這件事就對了

「你會說台語嗎？」很多人被問到這個問題，都覺得自己會說。但事實上，很多人說的台語，包括本土劇常常是「國語硬翻」或國台語夾雜的那種台語，很多詞彙也說不出來。

有網友在ptt提問，「台語要怎麼練啊」，他覺得不少人自認會說台語，但實際上只有六七成。他希望能像布袋戲「配音大師」黃文擇一樣強，無論歇後語、冷門詞都能信手捻來，又不知道該怎麼練，引起熱烈討論。

網友分享，「看布袋戲看一年應該就會了」、「youtube有吳樂天講古，廖添丁那系列聽聽看，那完全是台語的語法」、「真的想學，要看老人家看的賣藥頻道」、「謝龍介說他都去廟口陪老人聊天練的」、「看戲說台灣，認真不騙」、「YT找華視台語頻道，台語字珍趣味和台灣俗語，還不錯看」、「每天看公視台語台，戶外找台語老人喇賽」。

也有人有不同意見，「我台語家庭長大的，覺得布袋戲太浮誇，真的零基礎可以看鄉土劇，仔細聽老演員的發音，年輕演員很多音都不對」、「布袋戲學的根本不能用，說出來人家還以為神經病」、「布袋戲不是日常用的台語發音，比較像唸古文用的發音」、「生活有辦法溝通就好，咬文嚼字超假掰」。

不少人認為多說是關鍵，「去照顧你阿公阿嬤」、「環境都只有台語，自然就講的很輪轉，各種諺語自然學起來」、「狂跟長輩聊天」、「交個南部閩南男友呀」、「跟8+9互嗆」、「搬來南部，上班環境都老人，台語提升超明顯」「會講台語跟流利應答，完全是兩件事，流利應答，一定要有那個環境，才有可能達成」、「我家做生意的，我一天大概有80%的時間跟人用台語對話，但我還是不敢說我很會講」。