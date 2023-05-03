沒禮讓？女駕駛從行人後方經過被取締 眾人傻眼：看不出問題

台灣交通最為人詬病的就是汽機車不禮讓行人，也因此被諷為「行人地獄」，而警政署也從5月1日起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，不過有一名女駕駛抱怨日前開車經過一處路口，因為看到行人已經走到中央分隔島，她才從行人後方開過去，沒想到竟然被員警攔下取締，讓她傻眼又無奈。

這名女駕駛在臉書「爆料公社公開版」貼出三段影片，從影片中看到當時她開車到一處路口準備右轉，這時斑馬線上有3名行人正在經過，在女駕駛前方同時還有3輛機車也要通過路口，這3輛機車都從行人後方穿過去，而女駕駛看到行人走到中央分隔島後才從後方開過，沒想到竟然會被員警攔下。

從行車紀錄器看到女駕駛轉過路口後沒多久，兩名員警騎著警用機車從後方追上來，並要求她靠邊停車，不過影片沒有聲音，因此無法聽到雙方的對話。原PO事後在臉書表示她知道5月1日起加強執法未禮讓行人取締，當天被取締的原因是「未禮讓行人」，這也讓原PO相當不解「行人過去後一樣要隔三公尺才能通過嗎？」

多數人看了也覺得不合理，「行人都過了，為何被取締？」、「完全是警察的自由心證」、「這種被開單真的是矯枉過正」、「慘了，我竟然看不出問題，這會被檢舉開單？」、「應該是沒停止再開吧」、「應該是沒有靜止，連續行駛行為等於沒有禮讓，這樣好理解了吧？」、「建議要完全停止再開，日本也是這樣執法的，這樣一邊滑沒有完全停止，總有機會撞到人」、「人都過去了，這樣也不能啊？有點離譜了」。

還有網友諷刺地說「以後在斑馬線看到行人，請熄火下車兼鞠躬，目送行人離開才可駛離」、「禮讓行人可以，但不要用這條來斂財，斑馬線都不要站人車子才能過，扯爆」、「我相信一位行人就能癱瘓一個路口」、「那行人過班馬線邊走邊滑手機，走得慢要不要也檢舉？」、「以後都停下來，等行人紅燈再開，看看後面的車會怎樣」、「要癱瘓交通最簡單的方法就是過斑馬線了」。