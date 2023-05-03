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女買3萬元按摩椅過保怨檢修費600元「快吃不起泡麵」 網酸：自己修免錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨按摩椅維修費太貴，讓她快吃不起貴一點的泡麵了。示意圖／ingimage
一名網友抱怨按摩椅維修費太貴，讓她快吃不起貴一點的泡麵了。示意圖／ingimage

回到家能夠用按摩椅放鬆身體，是不少人紓解工作壓力的方式，但一張好的按摩椅動輒數萬元，也讓許多人擔憂保養費太高。日前一名女網友抱怨，她的按摩椅已經過保固，檢修費要600元，讓她直言「快要不能吃比較貴的泡麵了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她買的按摩椅保固2年，在保固期間零件免費，但到第2年開始，檢修費要600元，讓她無奈表示「300元我還能接受，600也太貴。真的不是我不想尊重專業，而是太昂貴了」。

原PO表示，按摩椅公司告知「在說明書有提及」，但她認為沒有人會去看說明書，而且打電話到門市要求維修時，對方也沒說要收取這個費用，當初銷售的業務告知他們「過保前會幫你們申請叫修，整組按摩椅幫忙檢查」，但該業務也已經離職了，讓她難過表示「現在要付這個錢心真痛，看來不能吃比較貴的泡麵了」，她也在留言處補充說明「這台按摩椅3萬元」。

不過貼文一出，馬上遭網友反酸「一台按摩椅才賣你3萬，是賺妳多少錢？是需要怎樣的服務？現在一隻手機都不只3萬了，也才一年保固」、「嫌保固貴就直接放到壞掉啊，按摩椅一台也不少錢，都有錢買下來了，還會在乎600元？」、「一邊說自己尊重專業，一邊嘴人家」、「600元就看要檢查什麼項目，看有沒有值得」、「拿泡麵跟按摩椅做比較，我也是醉了，別修了！吃泡麵會比較開心」、「那妳就自己維修好了，免錢啊」。

泡麵 按摩

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