不敢相信！網問「日本人都不愛出國？」鄉民揭秘2關鍵

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文／林子洵

隨著疫情逐漸趨緩，各國的民眾也開始出國旅遊。近日就有網友發文提問，表示日本人的護照持有率超低，而且多數人都只在日本國內旅遊而已，讓他相當好奇「日本真的好玩到都不用出國？」，該文曝光後，立刻引起網友們熱議。



日本人真的都不出國？

該名網友在PTT以「日本真的好玩到日本都不用出國？」為題發文，表示聽說日本人的護照持有率非常低，甚至多數的日本人一生都沒出過國，只有在日本境內旅遊而已，讓他覺得「真的不敢相信」，並好奇向網友們詢問「真的有好玩到不會膩嗎？」

網友揭秘：「日本地大，玩不完！」

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，不少網友紛紛表示是因為日本地大，「地大阿…要是我是日本人我也許不會出國」、「是地方大玩不完！它們也滿社畜的，出國要時間」、「東京跟台灣一樣大，你台灣玩遍了嗎？」、「日本有十倍台灣大，是要玩到甚麼時候」、「九州是兩個台灣大 北海道是三個」、「越大的國家，其實出國比例越低」、「上山下海滑雪賞楓賞花都有」，也有網友指出「日本的基礎設施太好了，導致他們幾乎去到哪裡都覺得諸多不便」、「「出門在外最重要就廁所和治安，全世界沒有國家這兩樣都贏日本，要我也不想出國」。

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也有不少網友表示，日本人對夏威夷情有獨鍾，「很喜歡去夏威夷」、「日本最哈還是美國和夏威夷」、「崇美情節+夏威夷近」，也有部分的人表示日本人不愛出國，其實很大的原因是因為他們的觀念，「主要是他們很保守，而且日本人蠻排外」、「出國旅遊天數太長，日本社畜沒辦法休這麽多天」、「日本很多老人一輩子都沒離開一個縣」、「日本人不是英文爛，是害怕用英文社交」。

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