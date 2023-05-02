只有台人不愛國貨？網曝真實心聲 一面倒點名挺「這款家電」

只有台灣人不愛用國貨？一名網友發文表示，中國、韓國、日本等國都會支持自家人生產的品牌，「沒人發現台灣是少數不支持國貨的國家嗎！」文章一出，便在留言區掀起論戰。

一名網友在PTT發文指出，世界各國只要是自己國家的品牌，國內消費者幾乎都全力支持，反觀台灣雖然也有許多國際品牌，「對國貨卻是嫌棄到一個極點」，並表示，只要是日韓的品牌，不管原產地來自哪裡，甚至偽裝成日韓品牌的淘寶貨，也一堆人不分真假便跟風購買，讓他直呼：「自己的品牌連自家人都不相挺，要怎麼在國際間發光發熱？」

文章曝光後引發熱烈討論，許多網友感嘆：「以前支持過，只能說真心換絕情」、「因為國貨把台灣人當盤子」、「別人國貨都是頂尖的，我們國貨...國慘貨」、「日韓都是把品質好、規格好的留給國人，只有台灣的廠商把爛貨給國人吞」。

不過也有部分網友持不同看法，認為台灣還是有不少好貨，「iPhone用台積電晶片也算支持國貨」、「腳踏車只騎捷安特」、「一般日常民生用品還是會覺得MIT不錯啦」、「有啦，我豆瓣醬都買國產的」。其中，不少網友點名推薦「大同電鍋」，紛紛留言：「大同電鍋普及率，你說不支持？」、「國貨我只服大同電鍋」、「目前會支持的國貨大概就是大同電鍋了」。