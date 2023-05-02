快訊

郭台銘道歉盼能並肩作戰 韓國瑜晚間回應了

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

獨／峨眉停車場雙屍案凶手改判無期 死者母詛咒最高法院「必有惡報」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只有台人不愛國貨？網曝真實心聲 一面倒點名挺「這款家電」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友點名推薦「大同電鍋」，認為台灣還是有不少好貨。圖／聯合報系資料照
不少網友點名推薦「大同電鍋」，認為台灣還是有不少好貨。圖／聯合報系資料照

只有台灣人不愛用國貨？一名網友發文表示，中國、韓國、日本等國都會支持自家人生產的品牌，「沒人發現台灣是少數不支持國貨的國家嗎！」文章一出，便在留言區掀起論戰。

一名網友在PTT發文指出，世界各國只要是自己國家的品牌，國內消費者幾乎都全力支持，反觀台灣雖然也有許多國際品牌，「對國貨卻是嫌棄到一個極點」，並表示，只要是日韓的品牌，不管原產地來自哪裡，甚至偽裝成日韓品牌的淘寶貨，也一堆人不分真假便跟風購買，讓他直呼：「自己的品牌連自家人都不相挺，要怎麼在國際間發光發熱？」

文章曝光後引發熱烈討論，許多網友感嘆：「以前支持過，只能說真心換絕情」、「因為國貨把台灣人當盤子」、「別人國貨都是頂尖的，我們國貨...國慘貨」、「日韓都是把品質好、規格好的留給國人，只有台灣的廠商把爛貨給國人吞」。

不過也有部分網友持不同看法，認為台灣還是有不少好貨，「iPhone用台積電晶片也算支持國貨」、「腳踏車只騎捷安特」、「一般日常民生用品還是會覺得MIT不錯啦」、「有啦，我豆瓣醬都買國產的」。其中，不少網友點名推薦「大同電鍋」，紛紛留言：「大同電鍋普及率，你說不支持？」、「國貨我只服大同電鍋」、「目前會支持的國貨大概就是大同電鍋了」。

品牌 台灣人

延伸閱讀

2千元爽住五星級飯店！「這國」住宿CP值超高 台人嚇壞：有賺頭？

台灣壯麗山水卻觀光難振？ 網曝三大原因：外國客當然不想來

日本人護照持有率超低「都不愛出國？」 網曝2點：沒有國家贏得了

台灣沒吸引力？他察覺「路上日本觀光客變少」 網曝2關鍵原因

相關新聞

只有台人不愛國貨？網曝真實心聲 一面倒點名挺「這款家電」

只有台灣人不愛用國貨？一名網友發文表示，中國、韓國、日本等國都會支持自家人生產的品牌，「沒人發現台灣是少數不支持國貨的國家嗎！」...

2千元爽住五星級飯店！「這國」住宿CP值超高 台人嚇壞：有賺頭？

自疫情趨緩、出入境政策鬆綁後，出國潮湧現。近日有網友發文，表示正計畫自助行，上網一查，發現1000元就有不差的住宿，有些花1500元左右還有含早餐，讓原PO大嘆「這樣的價格有賺頭嗎？」...

不會臭奶呆！年輕人嘆「有質感溫柔台灣腔」越來越少 過來人揭原因

台灣人說話的腔調真的跟過去不一樣？有網友發文表示「台灣腔越來越難聽」，認為現在大家講話的咬字不清楚，越來越「臭奶呆」，雖然有特色，「但總覺得跟以前比越來越沒有質感了」。文章一出，掀起網友討論，有過來人則點出原因。...

22人包棟狂開25個條件「預算一萬八」 業者無言：還要求生日布置

親朋好友出外過夜，選擇包棟氣氛熱鬧，但也得小心不要誤踩業者地雷。近日就有住宿方發文抱怨，一團預算一萬八、22人的組合，列出條件多達25項，其中包含要生日布置，還要能放煙火。

墾丁驚傳烤玉米1支要價300元？ 業者闢謠：不可能有這種天價

日前墾丁又傳出天價食物，有PTT有網友「烤玉米一隻三百已經是公道價了嗎？」以題發文，表示去墾丁買玉米，竟然一支要價300元，三支要900元，引起網友熱議。

香菜控的福音！他點拉麵「整碗冒綠光」 內行人揭「加爆」店家在這

日前日本推出「香菜披蕯」，轟動台灣香菜控，紛紛請願希望台灣也推出同款披蕯，可惜一直沒有等到。然而近日有台灣民眾吃拉麵時被老闆加了滿滿香菜，整碗綠光罩頂看不到麵條，讓香菜愛好者看得口水直流，瘋狂敲碗店家位址。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦