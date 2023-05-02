2千元爽住五星級飯店！「這國」住宿CP值超高 台人嚇壞：有賺頭？

自疫情趨緩、出入境政策鬆綁後，出國潮湧現。近日有網友發文，表示正計畫出國自助行，上網一查，發現1000元就有不差的住宿，有些花1500元左右還有含早餐，讓原PO大嘆「這樣的價格有賺頭嗎？」

一名網友在PTT發文，表示計畫全家人到泰國自助旅行，上網看飯店行情，發現1000元出頭就有不差的住宿，「飯店不只新，有些甚至離地鐵站很近！」原PO也指出，有些花1500元左右的還有包含早餐，直呼泰國飯店價格太親民，「這樣的價格有賺頭嗎？」

文章一出，引來許多網友認同，「泰國的住宿真的CP值很高」、「真的便宜…自由行熟的還可以租日租房」、「曾經連住一個月曼谷艾美酒店，有夠爽的」、「正港五星級的只要3千元一晚」、「因為觀光業是泰國的命脈，給人好印象，人家才會想要一直來」、「去清邁五星級飯店一晚2千多住爽爽」、「上次去真的又大又便宜，裝潢也很有味道，比起國旅…」、「便宜住，賺你周邊消費才是真的賺」。

有些網友則反酸國旅，「比台灣民宿便宜多了，我真的不懂民宿為啥台灣這麼貴」、「台灣住宿貴到靠北，乾脆拿去買機票錢，再貼1、2晚住宿費都還比較爽」、「台灣適合殺豬」、「台灣貴又爛」、「幾年前推旅遊補助開始，拿納稅錢去補貼業者，業者還順勢漲價住宿，垃圾政策。真的寧願貼錢去國外玩，品質跟感受絕對比國旅值得」。

事實上，過去就有PTT網友發文大讚泰國旅遊便宜又好玩，甚至比日本還令人感到驚艷。