香菜控的福音！他點拉麵「整碗冒綠光」 內行人揭「加爆」店家在這

日前日本推出「香菜披蕯」，轟動台灣香菜控，紛紛請願希望台灣也推出同款披蕯，可惜一直沒有等到。然而近日有台灣民眾吃拉麵時被老闆加了滿滿香菜，整碗綠光罩頂看不到麵條，讓香菜愛好者看得口水直流，瘋狂敲碗店家位址。

近日有香菜控在Dcard論壇上貼出照片，幸福地說「超愛香菜結果拉麵被老闆加爆」，只見白色麵碗上除了碗沿點綴的數片海苔外，就是鮮嫩翠綠的香菜層層覆蓋，膨鬆地堆疊在碗裡，將拉麵本體完全遮擋。原PO快樂地享用完這碗「香菜拉麵」後，還不忘讚嘆老闆「你是香菜超人」。

文章一出立刻吸引愛好者留言，「哇哇！好讚，最愛香菜了」、「真香」、「香菜人求店家」、「老闆把你的拉麵綠了，真是綠光罩頂」、「老闆是不是香菜自己種的」、「這是一碗盆栽了吧」、「感覺整個螢幕前都有味道了」、「視網膜表示很火，什麼妖魔鬼怪的東西」、「雖然我沒有不愛吃香菜，也沒有特別愛香菜，但是這份量也太誇張了吧」。

這碗拉麵也嚇壞不喜香菜的網友，驚恐表示「喔天這是什麼惡魔」、「毀滅吧」、「最近看到最恐怖的一件事」。

有內行人從照片推測出「香菜拉麵」應是出自北部拉麵名店「鬼金棒」，並指出該店香菜是加價購買，並非免費加爆，原PO也回應當天的確有加點香菜。