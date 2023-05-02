22人包棟狂開25個條件「預算一萬八」 業者無言：還要求生日布置

親朋好友出外過夜，選擇包棟氣氛熱鬧，但也得小心不要誤踩業者地雷。近日就有住宿方發文抱怨，一團預算一萬八、22人的組合，列出條件多達25項，其中包含要生日布置，還要能放煙火。

原PO在「靠北住宿2.0」發文表示，最近有11名大人加上11名小孩的組合，打算在周六包棟入住，預算則是一萬八。

按原則，住宿方這邊會提供可容納14人的三間雙人房及兩間4人房作為方案，不過客人不僅要求雙人房數要多，還列出要「烤肉、唱歌、提供電動麻將、卡式爐、寵物入住、必備停車場、溫泉泡湯」等。

對於房型要求也毫不客氣，列出「每間房要有浴缸、陽台、獨棟、中午就可入住、住滿24小時才退房」等多達25個條件。

對方甚至希望住宿業者幫忙生日布置或準備小禮物、折扣，還要能夠放煙火。讓原PO直呼「我的媽啊，來住一晚要這麼忙嗎！」

業者也忍不住抱怨，客人說孩子不用加床，跟大人一起睡就可以，但是到現場才發現床實在太小，營養很好的「大孩子」根本無法擠在一起好好休息，「客人就又要多棉被、多備品，沒有打算要付費，貪婪的要求無止盡」。

最後原PO也列出他清理房間的成本，打掃薪資房務費大概300到500元、200元的零食費、床組洗滌400、水電費200、損耗200、早餐200，加起來共1700元。

對此，網友表示，「不要寵，說好一起睡就不要多給，直接說免費的人沒有任何東西」、「包棟民宿老闆要硬起來，不應該予取予求」、「是說可以不接吧？很多就是寵出來的」；也有同行留言，「爲了自己的身心靈健康著想，不要接包棟！」、「所以我們不再讓旅客包棟，這些都深切體驗過」。