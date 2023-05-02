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驚！捷運遇低頭長髮女 全臉被覆蓋只見頭頂 抬頭見真身嚇壞乘客

香港01／ 桃樂斯
樓主見到有女子低頭玩手機，被長髮遮蓋臉部，待她抬頭時，卻被嚇到腦袋一片空白，因為對方根本沒有五官。（Facebook「路上觀察學院」圖片）
樓主見到有女子低頭玩手機，被長髮遮蓋臉部，待她抬頭時，卻被嚇到腦袋一片空白，因為對方根本沒有五官。（Facebook「路上觀察學院」圖片）

「人嚇人，嚇死人」！有女生日前乘搭捷運時，看到有女子因低頭玩手機，被長髮遮蓋臉部，不料待她抬頭時，卻被嚇到腦袋一片空白，不知要說什麼，因為對方根本「沒有五官」，故將照片分享到網上。貼文惹來網友熱烈回應，直指畫面嚇人，「尿差點滴出來」，也有人搞笑並假裝稱只看見空位，未知原po到底是看見了什麼這麼恐慌。幸好不少眼利網友留意到，其實該女子只是戴了口罩又被頭髮遮了一半張臉。

該女乘客在FB「路上觀察學院」發文，寫道「抬頭的那一瞬間我⋯」。從圖片可見，捷運上有不少乘客，唯獨1名女子因為專注低頭玩手機，被長髮完全遮蓋臉部，本來都無特別，畢竟很多人都會沉迷於網絡世界，不料她抬頭時，卻嚇到樓主不知要說什麼才好，因為對方居然是「無臉女」，完全沒有五官。

有網友表示可怕，覺得見到當下真的會被嚇到，「幸好不是末班公車」、「還以為鬼月到了」、「標題：千萬別抬頭」、「阿貞，是妳嗎」；也有人趁機製造恐慌，謊稱「空位你沒看到嗎？」、「我只看到隱約一團白霧」。

有留言笑言是「最新防狼招式」、「時間管理大師！玩手機、搭捷運、敷面膜一次完成」，又問「綠臉」是否後製而成。不少人留意到那「綠臉」其實是口罩顏色，甚至有人認出相中人是她的學弟，平日常用頭髮遮臉，不料這次卻因為嚇到人被分享上網。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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