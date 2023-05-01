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日本人護照持有率超低「都不愛出國？」 網曝2點：沒有國家贏得了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，聽說日本人的護照持有率超低，因此好奇詢問「日本真的好玩到都不用出國？」掀起網友熱議。 圖／路透社
一名網友表示，聽說日本人的護照持有率超低，因此好奇詢問「日本真的好玩到都不用出國？」掀起網友熱議。 圖／路透社

隨著疫情解封，各國逐漸回到正常生活，出國旅遊人潮爆增。然而，近日就有一名網友PO文表示，聽說日本人的護照持有率超低，多數人只在日本境內旅遊而已，因此好奇詢問「日本真的好玩到都不用出國？」掀起網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，聽說日本人的護照持有率超低，多數日本人一生都沒出過國，僅在國內旅遊而已，讓他驚呼不敢相信，忍不住上網發問「日本真的好玩到都不用出國？真的有好玩到不會膩嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「亞洲就日本最好玩」、「日本每個鄉鎮都很有特色」、「日本的基礎設施太好了，導致他們幾乎去到哪裡都覺得諸多不便」、「沖繩到北海道的風景差異幾乎是不同國家了，加上語言都可以通，確實不需要出國」、「出門在外最重要就廁所和治安，全世界沒有國家這兩樣都贏日本，要我也不想出國」。

此外，還有網友提到，「日本人出國也大多只去夏威夷和南韓」、「日本人不是因為日本好玩才不辦護照，日本很多老人一輩子都沒離開一個縣」、「主要是他們很保守，而且日本人滿排外」、「日本當然好玩，但那不是主因，主要是因為日本民族性極度排外，對陌生的國度環境會很保守，造成他們普遍會排斥出國旅遊」。

日本 出國旅遊 護照 PTT

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